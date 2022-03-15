Traktörle 12 metrelik kuyuya düştü

Engin ANAK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Hasan Hüseyin İnce, traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İnce, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, traktör de vinçle çıkarıldı.
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde Hasan Hüseyin İnce, gece kullandığı 07 ALS 469 plakalı traktörle tarımsal sulamada kullanılan kuyunun üzerinden geçerken, üstünü kapatan beton kırıldı. Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İncenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Traktör ise kuyudan vinçle alındı. Sabah 12 metre derinliğindeki kuyunun suyu boşaltılarak, traktörün kalan parçaları da çıkarıldı ve sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-03-15 17:33:24
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