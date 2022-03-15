Traktörle 12 metrelik kuyuya düştü

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ANAK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Hasan Hüseyin İnce, traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İnce, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, traktör de vinçle çıkarıldı.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde Hasan Hüseyin İnce, gece kullandığı 07 ALS 469 plakalı traktörle tarımsal sulamada kullanılan kuyunun üzerinden geçerken, üstünü kapatan beton kırıldı. Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İncenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Traktör ise kuyudan vinçle alındı. Sabah 12 metre derinliğindeki kuyunun suyu boşaltılarak, traktörün kalan parçaları da çıkarıldı ve sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-03-15 17:33:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.