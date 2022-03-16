E ticaret şirketleri ASSİM’de buluştu

Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum, inovasyon ve teknoloji merkezi ASSİM, Türkiye’nin önde gelen eticaret platformlarıyla girişimcilere yönelik eticaret semineri gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’de, İksirsorft iş birliğinde “ETicaret ve E İhracat” semineri düzenlendi. Türkiye’nin eticaret şirketlerinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'de ve dünyada eticaretin bugünü, geleceği, eticarette değer oluşturmanın yolları, eticarette yeni dönemin ajandası konuşuldu.

Seminer programına 157 girişimci katılırken şirket kurucusu Yavuz Alpaslan, ASSİM’in Türkiye’nin lider pazar yerlerini bir araya toplayarak, girişimcilerin iş ortakları sağlamalarına aracılık ettiklerini ifade etti. Bir E ticaret sitesinin eğitim müdürü Nejla Dinç ise yeni uygulamaları ‘gittigidiyor express’ ile ertesi gün teslimat garantisi, uygun fiyatlarla ürün gönderimi hakkında bilgi verdi.

Bir e ticaret sitesinden Özgür Aslan ise kadın kooperatifleri gibi sosyal girişimleri desteklemek için yüzde 75 süresiz komisyon indirimleri, süresiz ücretsiz kargo, 500 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekim desteği, 30 bin lira değerinde ücretsiz banner reklam desteği gibi destekler sağladıklarını söyledi. Başka bir e ticaret sitesi ise yerel partneri majorel’den Erdi Danışman tüm dünyaya satış yapmanın düşünüldüğünün aksine zor olmadığı söyledi. Danışman, bu nedenle son yıllarda eticaret yapan firmaların uluslararası pazarlara açılma oranlarının arttığını ifade etti.

Eticaret şirketlerinin ASSİM’de buluşması yoğun talep üzerine bu hafta sonu da devam edecek. İkinci seminerde eticarete yeni başlayacaklar ve girişimlerini geliştirmek isteyenler için doğru satış, lojistik, ürün seçimi ve tedarik konularında eğitim verilecek.

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