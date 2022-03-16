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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’ndaki projeler Moğolistan’da uygulanacak

İHA

Konyaaltı’ndaki projeler Moğolistan’da uygulanacak

Konyaaltı’nda uygulanan geri dönüşüm, atık projesi ve diğer çalışmaları kendi bölgelerinde hayata geçirmek isteyen Moğolistan’ın Ulanbatur Belediyesi heyeti, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret ederek, bu alandaki hizmetler ile ilgili bilgi aldı.
Konyaaltı’nda uygulanan projeleri kendi bölgelerinde uygulamak isteyen Moğolistan’ın Ulanbatur Belediyesi heyeti, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret etti. Başta atık projeleri olmak üzere Konyaaltı Belediyesi’nin hayata geçirdiği sosyal, ekonomik ve çevreci projeleri bölgelerinde uygulamak istediğini belirten Ulanbatur Belediyesi Dış Denetim, Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi Bölüm Başkanı Balchındorj Jargal, konuyla ilgili Başkan Esen’den detaylı bilgi aldı. Kendilerini ağırlamaktan ve projelerini paylaşmaktan mutluluk duyacağını belirten Esen, geri dönüşüm, atık projesi ve diğer çalışmalarından iyi bir gelir elde ettiklerini söyledi. Ulanbatur’un nüfusunun Konyaaltı’nda 5 kat fazla olduğunu söyleyen Esen, “Uyguladığımız geri dönüşüm projesini kendi bölgenizde uyguladığınız takdirde, bu yol ile belediyenize iyi bir gelir kazandırabilirsiniz” dedi. Konyaaltı’nda ayda yaklaşık 300 ton çöp topladıklarını belirten Esen, geri dönüşüme uygun olan atıkları direkt yerinde ayrıştırdıklarını ifade etti.

“Belediye tesislerinde inceleme yapıldı”
Ulanbatur heyetini misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Esen, “Başkan yardımcımız, müdürümüz ve mühendis arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Üretim tesislerimizde görmek istediklerinizi birlikte gidip görebilir ve inceleyebilirsiniz. Arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Belediye başkanınıza çok selam söyleyin” dedi. Kendilerine vakit ayırıp, projeleri ile ilgili bilgi verdiği için Başkan Esen’e teşekkür eden Ulanbatur Belediyesi Dış Denetim, Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi Bölüm Başkanı Balchındorj Jargal ve beraberindeki heyet, ziyaretten sonra Konyaaltı Belediyesi’nin geri dönüşüm ve atık tesislerinde incelemelerde bulundu.

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