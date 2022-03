Alanya'da teknecilerin 'çöken iskele' isyanı Son aylarda yaşanan küçük çapta deprem ve yağışlar sebebiyle iskelede çökmeler yaşandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizmin en gözde mekanı olan İskele Rıhtım'da son yaşanan küçük çaptaki deprem ve fırtınaların ardından çökmeler meydana geldi. Yaşanan depremler ve sonrasında fırtınalar sebebiyle oluşan dev dalgalarla çöken iskelenin bir an önce yapılmasını isteyen gezi teknesi sahipleri, yetkililere seslendi.

İskelede bir araya gelen gezi teknesi sahipleri, bölgenin her turizm sezonunda yüz binlerce turiste hitap ettiğine dikkat çekerek, çöken yerlerin tamir edilmemesi halinde Alanya ve Türk turizminin kayıp yaşayacağını söyledi. Aba Yatçılık sahibi Mustafa Demirtunç, turizm sezonu öncesi büyük bir sorun yaşadıklarını söyleyerek, "Alanya'nın göz bebeği, insanların gezdiği, dolaştığı, yüz binlerce turistin teknelere binerek mavi tur yaptığı limanımızın haline bir bakın. Turizm sezonu başlamak üzere, teknelerimiz gelecek, tekneyi bağlayacak yerimiz yok. Biz tekneciler olarak ödemelerimizi yapıyoruz, vergimizi veriyoruz. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Kooperatife yükümlülüklerimizi fazlasıyla yerine getiriyoruz" dedi.



"Gün geçtikçe de iskeledeki yarık ve çökmeler büyüyor"

İki aydır iskelenin çökmüş vaziyette beklediğini ifade eden tekne sahibi Hüsnü Ceylan ise, en son ikinci depremin ardından çökmenin iyice ortaya çıktığını belirterek, "Bir yetkili gelip zamanında bakmadı. Kimse bize gelip burada ne yapacaksınız diye de sormuyor. Yetkililere gidiyoruz o ona atıyor, diğeri başka bir kuruma atıyor. Gün geçtikçe de iskeledeki yarık ve çökmeler büyüyor" diye konuştu.

Viking Teknesi sahibi Yusuf Koldaş da bölgenin her geçen gün daha tehlikeli olmaya başladığını söyledi. Sezon açıldığında turistler için iskele bölgesinin tehlike arz ettiğini belirten Koldaş, "Alanya ve ülke turizmi için de hiç güzel bir reklam değil. Tekneye turist binerken burası çöktüğünde mi yapmayı düşünüyorlar? Buranın yapılması için illa bir iki turistin zarar görmesi mi gerekiyor? Burada elektrik var, kablolar var. Bunlar patladığı zaman ne olacak? Sorunumuz bu ve çok mağduruz. 20 gün sonra teknelerimiz gelecek. Bize git dedikleri zaman biz nereye gideceğiz. Lütfen burayla yetkililer ilgilensin" dedi.

