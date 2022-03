Akdeniz Üniversitesi Hastanesi katlı otoparkının temeli atıldı

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine yapılacak katlı otoparkın temeli atıldı. Rektör Özkan, otopark projesinin üniversite şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine yapılacak katlı otopark için temeli atma töreni gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker ile akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Üniversite şehir işbirliği

Temel atma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektörlüğünün ilk gününden beri üniversitenin şehirle bütünleşmesine vurgu yaptığını belirterek, “Bu kapsamda ve birçok kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu ile ortak projeler hayata geçirdik. Bu projeler arasında en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz katlı otopark projemiz olacak. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e projeye verdiği destek için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetiyle öncü konumda olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “2021 yılında üniversite hastanemizde 1 milyon 161 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu, toplamda 52 bin ameliyat yapıldı. Her yıl bu sayıda yüzde 10’a yakın oranlarda da artış yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk elbette altyapı ihtiyaçlarına neden olurken, bunlardan en önemlisi de hasta ve hasta yakınları için otopark ihtiyacı olarak dikkat çekiyordu. Katlı otoparkımız bu anlamda çok önemli bir yatırım olacak. Bugün temeli atılarak yapımına başlanan otoparkın bir yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Protokol kapsamında katlı otoparkın betonarme inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları Üniversitemiz tarafından tamamlanacak. Hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınları otoparktan günlük 90 dakika ücretsiz faydalanabilecek.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Hastanenin Akdeniz Üniversitesi’nin halka açılan yüzü olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Destek olmadan bu tür projeleri yapmak mümkün değil. En büyük desteği sayın Cumhurbaşkanımızdan, genel merkez ve yerel yönetimlerden aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile hastane borcumuzu kapattık. Bu sayede hastanemizin imkanlarını daha da arttırdık. Onlara gıyabında çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan, otoparkın yapım sürecinde vatandaşların sabır ve anlayışları için teşekkür ederek, projenin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.



Gözü kapalı imza attık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, halkın beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini, söz verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Konyaaltı sınırlarında olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi ile pek çok iş birliği protokolüne imza attıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Üniversitemiz için belediye olarak yapmamız gereken ne varsa gece gündüz demeden gözü kapalı imza attık. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Her hafta bir ilçedeyiz. Her ay bir yerde temel atıyoruz” dedi.



Vefa borcu

Halkın talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Böcek, “Bizim halka yönelik, halkımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalarımız var. Seçim öncesi ne söylediysek onu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Başkan Böcek, gerçekleşen temel atma töreninin bir vefa borcu olduğunu da ifade ederek, “Sayın rektörümüzle, yönetimiyle, rektör yardımcısı arkadaşlarıyla beraber Akdeniz Üniversitesi hastanesinde bir otopark sorunu var dediler. Dedim ki derhal. Biz hayatımız boyunca Vefa’yı İstanbul’da bir semt adı olarak görmediğimizi söyledik ve bugün işte bu anlamlı ve önemli temel atma töreninde bir aradayız” diye konuştu.



1 yıl içinde tamamlanacak

Konuşmaların ardından protokol kapsamında hayata geçirilecek katlı otoparkın temeline ilk harç protokol tarafından atıldı. 1797 araç kapasiteli katlı otoparkın betonarme inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları Akdeniz Üniversitesi tarafından tamamlanacak. 13 bin 200 metrekare alan üzerine toplamda 4 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak. Katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

