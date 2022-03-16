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Kaş’ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekiplerince 'Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma' projesi kapsamında 80 traktör sürücüsüne Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörler dağıtıldı.

Kaş’ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Jandarma ekiplerince ‘Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma’ projesi kapsamında 80 traktör sürücüsüne Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörler dağıtıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Kaş İlçesinde meydana gelen traktör kazalarını azalmak amacıyla ‘Reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma’ projesi kapsamında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’ nın katılımıyla 80 traktör sürücüsüne Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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