Başkan Yücel devam eden projeleri tek tek gezdi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe merkezdeki yatırım ve çalışmaları yerinde inceledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Meclis Üyeleri ve basın mensuplarıyla birlikte Alanya merkezdeki yatırım ve çalışmaları yerinde inceledi. Programa ilk olarak Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’nden başlandı. Cuma Pazarı alanı üzerine kurulacak olan ve yapımı devam eden proje hakkında bilgilendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bölge deniz seviyesinden düşük kotta olduğu için tahminlerin iki katından fazla su çıktı. Bu durum hem yapıya hem de çevresine zarar verebilirdi. Bu yüzden Türkiye’de nadir görülen palplanş çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışma ile suyun çevreye zarar verme ihtimalini bitirdik. Ancak çok zor bir çalışma olduğu için yağışların da etkisi ile çalışmalar biraz yavaşladı. Şu anda palplanş çalışmasını tamamladık projeyi bir an önce tamamlamak için mücadele ediyoruz. Bölgedeki esnaflarımız içinde elimizden geleni yapıyoruz. 6 ay kadar işlerinde bir azalma yaşanacak ama daha sonrasında bu bölge değerine değer katacak, esnafların yüzü gülecek” dedi.



“Ağaoğlu Konağı Yörük Müzesi ve Yörük Kültür Evi olacak”

Başkan Yücel ve beraberindekiler önce Hacı Karanfil Konağı daha sonra da Ağaoğlu Konağı’nda yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Hacı Karanfil Konağı’nı 2019 yılında bedelsiz olarak belediyeye kazandırdıklarını belirten Başkan Yücel, konağın kafeterya ve kültürel faaliyetler için kullanılacak bir yer olacağını belirtti. Restorasyon çalışmaları süren Ağaoğlu Konağı’nda da çalışmaları inceleyen Başkan Yücel, “Bu konağımızı da 22 yıllığına belediyemize kattık. Ağaoğlu Konağı Yörük Müzesi ve Yörük Kültür Evi olacak. Hem şehrimize gelen misafirler hem de yerli vatandaşlarımız Yörük kültürünü tanıma ve hissetme imkanı bulacak. Biz her restorasyon çalışmamızda yapının özgün dokusunu korumaya büyük özen gösteriyoruz. Bizi biz yapan emanetlere sahip çıkmak, onları korumak ve kollamak en büyük görevlerimizden. Her iki restorasyon çalışmamızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak Alanya’mıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.



21 kilometrelik bisiklet yolu projesi hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mustafa Kemal Atatürk Anıtının önünden çıkan bir bisikletli vatandaşımız, Kargıcak’a kadar 21 kilometrelik kesintisiz geçebilecek. Böylelikle araç, yaya ve bisiklet trafiğini çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

4 Ekim tarihinde ilk ders zili çalan Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’ni gezen Başkan Yücel, hem merkezi kamuoyu ile paylaştı hem de öğrencilerle sohbet etme imkânı buldu. ‘Tek Tip Sahil Büfesi’ projesi de tanıtım turunda örnek büfeye giden Başkan Yücel ve meclis üyeleri yeni büfeyi oldukça beğendiklerini belirtti. Başkan Yücel, Alanya’nın tamamında aynı tip büfelerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Kreş ve gündüz bakımevi hızla yükseliyor

Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatının yüzde 80’lik kısmı tamamlandığını belirten Başkan Yücel, “16 derslik, oyun salonları, uyku odaları, yemekhanesi, kütüphanesi, sinema salonu olan 160 çocuk kapasiteli tesisimiz kısa sürede hizmete girecek. Bahçesinde ve çatısında bulunan oyun alanları ile çok güzel bir tesise imza atıyoruz. Aynı projeyi Alanya’nın doğusunda ve batısında gerçekleştireceğiz. Mahmutlar Bölgemizde Kreş ve Gündüz Bakımevi için de adımlar atılıyor” diye konuştu.

5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip Gastronomi evi inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Yücel, “Şantiyelerimize giden yemekleri de buradan çıkartacağız. Afet gibi zor zamanlarda da aşevi maksatlı kullanabileceğiz. En güzel yanı ise buranın mutfağından yararlanılarak, birçok eğitim ve seminer verilecek” dedi.



"Asfalt ve beton tesisi belediyeye 3040 yıl yetecek rezerve sahip"

Alanya Belediyesi’nin asfalt ve beton tesisleri de inceleme kapsamında ziyaret edildi. Daha önce Toslak’ta olan asfalt tesisinin belediyeye büyük yük olduğunu belirten Başkan Yücel, “Önceki tesis oldukça ilkel ve manueldi. Hem asfalt yapımında maliyet artıyor hem de üretim kapasitesi düşüktü. Ayrıca Toslak’tan bu bölgeye taşıma işlemi maliyeti katlıyordu. Ancak yeni açtığımız tesis ulaşımı daha kolay bir noktada. Ayrıca tamamen modern ve teknolojik olarak donattığımız bir tesis oldu. Bölge Alanya Belediyesi’ne 3040 yıl yetecek rezerve sahip. Piyasanın 1/3 fiyatına burada kendi asfaltımızı üretiyoruz” dedi.



Bölgede ilk ve tek: Terapi park

Oba Mahallesi’nde yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının ardından bölgede ilk olma özelliğine sahip tematik parkın proje alanı incelendi. Oba Mahallesi’nde 2 bin 133 metrekarelik yeşil alanda yapımına başlanan Terapi Parkı’na giden Başkan Yücel ve meclis üyeleri, vatandaşların şehirden ayrılmadan rahatlayıp doğaya dönebileceği, koklama bölgeleri, yenilebilir ve tıbbi bitki bölgeleri, yürüyüş yolları, şifalı bitkiler bahçesi, doku yürüyüş yolları, oturma alanları, bitki tünelleri ve gezinti yolları bulunan Terapi Parkı’nın çalışmalarını yerinde inceledi.



Alanya Belediye binasında yeni süreç

Alanya Belediye Binası inceleme turunun son durağı oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmalarla ilgili son ayrıntıları kamuoyuna aktardı. Başkan Yücel yüklenici firma yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptığını belirterek, “Yüklenici firmaya son bir yasal süreç verdik. O yasal süreç içerisinde çalışmalara başlamazlarsa yeniden ihaleye çıkacağız. Binanın büyük bölümü tamamlandı. Ödeneğimiz hazır. Binamız 6 aydan kısa bir süre içerisinde bitirilecek durumda” dedi.

