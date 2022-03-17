Erzurumlular ve Yörükler ANFAŞ’ta buluşuyor

Erzurum Tanıtım Günleri, 2226 Mart tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuarın ilk günü Sümer Ezgü, Erzurumlular ve Yörük kaynaşması için sahne alacak.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2226 Mart tarihlerinde ‘Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri’ etkinliği düzenliyor. Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak etkinlik, Erzurumlular ve Yörükleri buluşturmayı amaçlıyor. 5 gün sürecek tanıtım günlerinde Sümer Ezgü ile birlikte Erzurum’un sevilen sesleri sevenleriyle buluşacak.



“1520 bin gibi yoğun bir ziyaretçi”

Erzurumlular Dernek Başkanı Nehat Öztürk, amaçlarının Erzurum’u Antalya’da tanıtmak olduğunu belirterek, “Yörüklerle kaynaşmayı hedefliyoruz. Erzurum’un yöresel ürünlerini ve kültürünü hem tanıtmak, hem de hemşerilerimiz ve yörüklerimizin beğenisine sunmayı arzuluyoruz. Tanıtım günlerine Erzurum Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ile valiliğe bağlı tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılacak. Ayrıca burada stant da açacaklar. Böyle bir etkinliği ilk kez yapıyoruz. Sanırım ANFAŞ da ilk kez bir derneğin böylesi büyük bir organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Bu nedenle de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Zorlanıyoruz ama başaracağız. Hedefimiz fuarın ilk günü 1520 bin gibi yoğun bir ziyaretçiye ulaşmak” dedi.



“Kulakların pası silinecek”

Etkinliğin ilk günü özellikle Sümer Ezgü’nün sahne alacağını ifade eden Nehat Öztürk, “Birçok sanatçı gelecek ama özellikle ilk gün Erzurumlular ve yörüklerin buluşma günü olacağı için Sümer Ezgü sahne alacak. Erzurum’un bar, kılıç kalkan gibi ekipleri kulaklarımızın pasını silecek. Etkinlik olur da Palandöken dağı, Çermikler, ispir fasulyesi, çağ kebabı gibi güzelliklerimiz unutulur mu? Onları da daha yakından tanıtıp, damak tadına tat katacağız. Tüm kent protokolünü tanıtım günlerine bekliyoruz” diye konuştu.

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı da fuar merkezi olarak ilk kez bir derneğe ev sahipliği yapacaklarını belirterek, çok renkli bir etkinlik olacağını söyledi.

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