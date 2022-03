Ukrayna’da savaşın ortasında kalan Ahıska Türkü kadın: “Bu bomba seslerine dayanamıyoruz” Ukrayna’da savaşın ortasında mahsur kalan Ahıska Türkü kadın, Türkiye’de yaşayan yakınlarına bir video gönderdi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle ülkede mahsur kalan Ahıska Türkü bir kadın, Türkiye’de bulunan yakınlarına bir video göndererek gözyaşları arasında, “Her tarafta sesler var. Bir yere çıkamıyoruz. Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz. Rahat uyku uyuyamıyoruz. Böyle videolar yollamaya da utanır olduk. Bu bomba seslerine dayanamıyoruz. Bizleri ne olur kurtarın” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile başlayan savaş 22’inci gününde devam ediyor. Antalya’da yaşayan Ahıska Türkü Bahadır Geladze (41), ailesinin ve çok sayıda Ahıska Türkü’nün Zaporijya şehrinde savaşın ortasında mahsur kaldığını belirterek, tahliye edilmelerini istedi. Geladze'nin cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Ukrayna’daki yakınları ve arkadaşları ise kendilerinin kurtarılmasını istedi. Geladze'nin görüntülü görüştüğü ağabeyi Bahtiyar Geladze, “Zaman zaman bomba sesleri duyuyoruz. Nerelerde patladığını bilmiyorum. Bomba seslerini işitiyorum. Gıda konusunda sıkıntı var. Sadece ihtiyacı olanlar alabiliyor. Bankamatiklerde para yok, o yüzden alamayanlar oluyor” dedi.



"Burada askere gidilecek yönünde bir söylenti var"

Kremençug şehrinde yaşananları anlatan bir başka Ahıska Türkü ise, “Herkes burada elinden geldiği kadar yardım ediyor. Türkiye’ye gelmek isteyen 40 kişi geri çevrildi. Burada askere gidilecek yönünde bir söylenti var. Şu anda bütün gümrükler kötü durumda. Denedim geçemedim. Türk konsolosluğu elinden geleni yapıyor. Çifte vatandaş olanlar geçmekte zorlanıyor. Biz Türkiye’de askerlik yaptık. Neden burada askerlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün komutanlar geldi, bize ‘Sizi buraya kim yerleştirdi ise onlarla konuşun. Akşama kadar sonuç gelmez ise biz sizi burada sapasağlam tutamayız. Ya gideceğiniz bölgede askerlik şubesine yazılmanız lazım ya da burada biz sizi yazdırmak zorundayız’ dediler” diye konuştu.



"Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz"

Nikolav’da bir köyden video gönderen gözü yaşlı bir Ahıska Türkü kadın, “Her tarafta çatışmalar, sesler var. Bir yere çıkamıyoruz. Bomba sesleri var. Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz. Rahat uyku uyuyamıyoruz. Her millet gitti, Ahıska Türklerinin sahibi yok mu? Bombaların içerisinde kaldık. Her tarafta patlıyor. Böyle videolar yollamaya da utanır olduk. Bu bomba seslerine dayanamıyoruz. Bizleri ne olur kurtarın. Türkiye bizi kurtarmaz ise bizi kim kurtaracak. Bizim sahibimiz sissiniz. Benim nenem Türkiyelidir. Bizi buradan çıkarın. Hastalar, çocuklar ve yaşlılar var. Kusura bakmayın, ayıp da ediyorum. Çaresiz kaldım video çektim” dedi.



"15 bin Ahıska Türkü orada bulunuyor"

Savaştan kısa bir süre önce Türkiye’ye geldiğini ve geri dönemediğini belirten Ahıska Türkü Bahadır Geladze ise, “Ailem Ukrayna’da kaldı. 15 bin Ahıska Türkü orada bulunuyor. Her bölgede çok acil yapılacak işler var. Hepimizin tek umudu Türkiye’dir. Seslerimiz umarım duyulur. Gıdaları bitmiş durumda. Ahıska Türkleri olarak biz de Türkiye’nin bir vatandaşıyız. Bizim başka bir bayrağımız yok. Günlük olarak telefonla konuşuyoruz. Şu anda mesele çift vatandaş olanları dışarı bırakmıyorlar. Askerler akşama kadar süre verdi. Ya yaşadığınız bölgelerde askerlik şubesine kayıt olunmasını ya da bulundukları yerde kayıt olacaklarını söylüyorlar. Birçok arkadaşımız zaten burada askerliğini yaptı” açıklamasını yaptı.

