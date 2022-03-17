Ukrayna’da savaşın ortasında kalan Ahıska Türkü kadın: “Bu bomba seslerine dayanamıyoruz” Ukrayna’da savaşın ortasında mahsur kalan Ahıska Türkü kadın, Türkiye’de yaşayan yakınlarına bir video gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan Ahıska Türkü kadın: “Bu bomba seslerine dayanamıyoruz” Ukrayna’da savaşın ortasında mahsur kalan Ahıska Türkü kadın, Türkiye’de yaşayan yakınlarına bir video gönderdi

İHA

Ukrayna’da savaşın ortasında kalan Ahıska Türkü kadın: “Bu bomba seslerine dayanamıyoruz” Ukrayna’da savaşın ortasında mahsur kalan Ahıska Türkü kadın, Türkiye’de yaşayan yakınlarına bir video gönderdi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle ülkede mahsur kalan Ahıska Türkü bir kadın, Türkiye’de bulunan yakınlarına bir video göndererek gözyaşları arasında, “Her tarafta sesler var. Bir yere çıkamıyoruz. Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz. Rahat uyku uyuyamıyoruz. Böyle videolar yollamaya da utanır olduk. Bu bomba seslerine dayanamıyoruz. Bizleri ne olur kurtarın” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile başlayan savaş 22’inci gününde devam ediyor. Antalya’da yaşayan Ahıska Türkü Bahadır Geladze (41), ailesinin ve çok sayıda Ahıska Türkü’nün Zaporijya şehrinde savaşın ortasında mahsur kaldığını belirterek, tahliye edilmelerini istedi. Geladze'nin cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Ukrayna’daki yakınları ve arkadaşları ise kendilerinin kurtarılmasını istedi. Geladze'nin görüntülü görüştüğü ağabeyi Bahtiyar Geladze, “Zaman zaman bomba sesleri duyuyoruz. Nerelerde patladığını bilmiyorum. Bomba seslerini işitiyorum. Gıda konusunda sıkıntı var. Sadece ihtiyacı olanlar alabiliyor. Bankamatiklerde para yok, o yüzden alamayanlar oluyor” dedi.

"Burada askere gidilecek yönünde bir söylenti var"
Kremençug şehrinde yaşananları anlatan bir başka Ahıska Türkü ise, “Herkes burada elinden geldiği kadar yardım ediyor. Türkiye’ye gelmek isteyen 40 kişi geri çevrildi. Burada askere gidilecek yönünde bir söylenti var. Şu anda bütün gümrükler kötü durumda. Denedim geçemedim. Türk konsolosluğu elinden geleni yapıyor. Çifte vatandaş olanlar geçmekte zorlanıyor. Biz Türkiye’de askerlik yaptık. Neden burada askerlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün komutanlar geldi, bize ‘Sizi buraya kim yerleştirdi ise onlarla konuşun. Akşama kadar sonuç gelmez ise biz sizi burada sapasağlam tutamayız. Ya gideceğiniz bölgede askerlik şubesine yazılmanız lazım ya da burada biz sizi yazdırmak zorundayız’ dediler” diye konuştu.

"Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz"
Nikolav’da bir köyden video gönderen gözü yaşlı bir Ahıska Türkü kadın, “Her tarafta çatışmalar, sesler var. Bir yere çıkamıyoruz. Bomba sesleri var. Bombalardan dipten dibe girerek saklanıyoruz. Rahat uyku uyuyamıyoruz. Her millet gitti, Ahıska Türklerinin sahibi yok mu? Bombaların içerisinde kaldık. Her tarafta patlıyor. Böyle videolar yollamaya da utanır olduk. Bu bomba seslerine dayanamıyoruz. Bizleri ne olur kurtarın. Türkiye bizi kurtarmaz ise bizi kim kurtaracak. Bizim sahibimiz sissiniz. Benim nenem Türkiyelidir. Bizi buradan çıkarın. Hastalar, çocuklar ve yaşlılar var. Kusura bakmayın, ayıp da ediyorum. Çaresiz kaldım video çektim” dedi.

"15 bin Ahıska Türkü orada bulunuyor"
Savaştan kısa bir süre önce Türkiye’ye geldiğini ve geri dönemediğini belirten Ahıska Türkü Bahadır Geladze ise, “Ailem Ukrayna’da kaldı. 15 bin Ahıska Türkü orada bulunuyor. Her bölgede çok acil yapılacak işler var. Hepimizin tek umudu Türkiye’dir. Seslerimiz umarım duyulur. Gıdaları bitmiş durumda. Ahıska Türkleri olarak biz de Türkiye’nin bir vatandaşıyız. Bizim başka bir bayrağımız yok. Günlük olarak telefonla konuşuyoruz. Şu anda mesele çift vatandaş olanları dışarı bırakmıyorlar. Askerler akşama kadar süre verdi. Ya yaşadığınız bölgelerde askerlik şubesine kayıt olunmasını ya da bulundukları yerde kayıt olacaklarını söylüyorlar. Birçok arkadaşımız zaten burada askerliğini yaptı” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyalı çiftçiyi İstanbul’dan gelen cezalar bezdirdi Şahin marka otomobiline daha önce 20’ye yakın ceza gelen sürücüye bu kez 23 farklı ceza geldi Araç sahibi Hüseyin Şallı: “Ben İstanbul’un yolunu da bilmem, bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim"
YEREL HABERLER Antalyalı çiftçiyi İstanbul’dan gelen cezalar ...
Erzurumlular ve Yörükler ANFAŞ’ta buluşuyor
YEREL HABERLER Erzurumlular ve Yörükler ANFAŞ’ta buluşuyor
'Türkiye, yüksek su stresi altında'
YEREL HABERLER 'Türkiye, yüksek su stresi altında'
Antalya'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya ...
Başkan Yücel devam eden projeleri tek tek gezdi
YEREL HABERLER Başkan Yücel devam eden projeleri tek tek gezdi
Kaş’ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı
YEREL HABERLER Kaş’ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı
Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı
YEREL HABERLER Ayağını kıran kayakçıyı jandama kurtardı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi katlı otoparkının temeli atıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Hastanesi katlı otoparkının ...
Otomobili küle döndü, 'ihtiyarlamıştı zaten' dedi Seyir halindeyken yangın çıkan otomobil küle döndü, araç sürücüsü çevredekilerin yardımıyla eşyalarını kurtarabildi Araç sürücüsü: "İnsanlar neden ölüyor, o da ihtiyarlamıştı. Hayat bu"
YEREL HABERLER Otomobili küle döndü, 'ihtiyarlamıştı zaten' ...
Manavgat Boğaz Halk Plajı’nda 2. etap çalışmaları
YEREL HABERLER Manavgat Boğaz Halk Plajı’nda 2. etap çalışmaları
Devlet övünç madalyası ve beratını almaya 2,5 yaşındaki oğlu ile geldi, davetliler gözyaşlarını tutamadı Antalya’da 1 şehit yakını ve 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi
YEREL HABERLER Devlet övünç madalyası ve beratını almaya 2,5 ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
70 metre kablo çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 70 metre kablo çalan şüpheli tutuklandı
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçakladı
ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle hayrete düşüren beleşçi dolandırıcı yakalandı İşletmelerde yemek yiyip, ‘karşı tarafta oturuyorum, parayı alıp geleceğim’, taksiyle de gitmek istediği yere gidip, ‘parayı evden alıp geleyim’ dedikten sonra ortalıktan kayboldu 12 kişiyi aynı yöntemle 10 bin lira dolandıran şüpheli, sivil polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Esnafı çileden çıkartan, polisi bile yöntemiyle ...
Manavgat’ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat’ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Alanya'da sahile vuran deniz analarını kurtarma mücadelesi Turistler ve vatandaşlar sahildeki deniz analarını sopalarla itip denizle buluşturdu
YEREL HABERLER Alanya'da sahile vuran deniz analarını kurtarma ...
Alanya'da teknecilerin 'çöken iskele' isyanı Son aylarda yaşanan küçük çapta deprem ve yağışlar sebebiyle iskelede çökmeler yaşandı
YEREL HABERLER Alanya'da teknecilerin 'çöken iskele' isyanı Son ...
Antalya’da hırsızlardan beyaz otomobil vurgunu: Aracının çalındığını polisten öğrendi Polis ekipleri, hırsızların bir gecede çaldığı 3 beyaz otomobili, otoparka benzeyen boş bir alanda terk edilmiş olarak buldu Araç sahiplerinden birisi, aracının çalındığını polisin haber vermesiyle öğrendi Eşine ait aracın çalındığını polisten öğrenen vatandaş: “Eşim polis arayınca şaka yapıyorlar sanmış. Evin önünde arabayı göremeyince inanmış”
YEREL HABERLER Antalya’da hırsızlardan beyaz otomobil vurgunu: ...
Konyaaltı’ndaki projeler Moğolistan’da uygulanacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndaki projeler Moğolistan’da uygulanacak
Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti Yakınlarının ulaşamadığı 52 yaşındaki adamın cansız bedeni, çatıya çıkan apartmanın görevlisi tarafından bulundu
YEREL HABERLER Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine ...
Antalyaspor U13 takımı Dubai yolcusu
YEREL HABERLER Antalyaspor U13 takımı Dubai yolcusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.