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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avokado uluslararası çalıştayda konuşulacak

İHA

Avokado uluslararası çalıştayda konuşulacak

Sağlıklı beslenme diyetinin vazgeçilmezi avokadonun üretim ve ihracatı her geçen gün artarken, avokado üretiminde önemli bir ivme yakalayan Antalya, İnteraktif Avokado EÇalıştayı düzenliyor. Antalya Tarım Konseyi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Akdeniz Üniversitesi ve BATEM’in destekleriyle 2125 Mart tarihlerinde gerçekleşecek çalıştay, çevrimiçi yapılacak.

“Uluslararası katılım”
Antalya, Hatay, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Bursa’dan uzman ve akademisyenler ile sektör temsilcilerinin panelist olarak katılacağı çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Afrika, İngiltere, İsrail ve İspanya’dan uzman ve akademisyenler de katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. 5 gün boyunca 8 oturumda düzenlenecek çalıştayda, dünyada ve Türkiye’deki avokado yetiştiriciliğinden ticaretine, avokado çeşitlerinden diğer sektörlerde kullanımına, hastalık ve zararlılardan desteklere, avokado yetiştiriciliğinin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin her şey konuşulacak.

“Üretim miktarı yüzde 44 arttı”
Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde tarımı geliştirmek için yaptıkları eğitimler ve ortak toplantıların devam ettiğini belirtti. Son dönemde özellikle Akdeniz bölgesinde avokado üretiminin yaygınlaştığını kaydeden Çandır, Antalya’da 2021 yılında avokado üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 44 arttığına dikkat çekti. Bölge ticareti için de önemli olan avokadoyla ilgili her şeyin 5 gün boyunca konuşulacağını söyleyen Çandır, “Çalıştayda alanında uzman akademisyenler, avokodaya dair her alanda bilgi paylaşımında bulunacak. Çalıştay sayesinde avokado üretimi ve ticaretiyle ilgili karar alırken önümüzü daha rahat görme fırsatı bulacağız. Çalıştayın sonuç bildirgesi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız” dedi.

“Tarıma ışık tutacak çalıştay”
Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sağlıklı beslenmeye olan ilginin artmasıyla avokado tüketiminin arttığını belirtirken, özellikle Antalya’da avokado yetiştiriciliğine olan talebin de arttığını vurguladı. Karaca, “Avokado tarımı yapan ve yapmak isteyen çiftçi ve girişimlerimizi dünyanın ve ülkemizin en seçkin akademisyen ve uzmanları ile buluşturarak dünyanın avokado bilgi birikimini ilimiz ve ülkemiz çiftçilerine ulaştırmak amacıyla bu çalıştayı düzenliyoruz. Sektörün dünü, bugünü ve yarınını konuşarak güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya koyacağımız çalıştayın sonucunda yapacağımız çalışmalara ışık tutacak bir yol haritası çizmiş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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