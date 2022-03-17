Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (2)

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EĞLENCE MEKANINA GİTMİŞLER

Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın, dün gece kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü. Görüntülerde; Engin Borazan'ın, arkadaşlarına poz verdiği anlar yer aldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-03-17 10:53:05



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