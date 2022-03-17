Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda İ.K., Ö.K. ve Ö.Ü. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 6 gram metamfetamin ve 3 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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