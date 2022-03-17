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Alanya’da Yaşlılara Saygı Haftası ‘Bilge Çınarlarla Söyleşiler” programıyla başladı

İHA

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Tevfik Hoca Evi'nin misafirleri ile 'Bilge Çınarlarla Söyleşi' etkinliğinde bir araya geldi. Psikolog ve diyetisyen eşliğinde gerçekleşen seminerin ardından Başkan Yücel katılımcılara karanfil dağıttı.

Alanya’da Yaşlılara Saygı Haftası ‘Bilge Çınarlarla Söyleşiler” programıyla başladı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Tevfik Hoca Evi’nin misafirleri ile ‘Bilge Çınarlarla Söyleşi’ etkinliğinde bir araya geldi. Psikolog ve diyetisyen eşliğinde gerçekleşen seminerin ardından Başkan Yücel katılımcılara karanfil dağıttı.
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında çeşitli aktiviteler aracılığıyla yaşlılar ile bir araya geliyor. Bu kapsamda başlayan aktiviteler çerçevesinde Psikolog Esra Yemez ve Diyetisyen Şule Demir Tevfik Hoca Evi’nin misafirleriyle “Bilge Çınarlarla Söyleşi” programı gerçekleştirdiler. Yoğun katılım olduğu programda Diyetisyen Şule Demir sağlıklı beslenmenin yolları, hangi besin hangi dönemde, ne miktarda ve ne sıklıkla tüketilmeli konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Kuşak çatışması yok önyargı var”
Psikolog Esra Yemez ise aile sorunlarına, gençyaşlı iletişiminde yaşanan problemlere, toplumda kuşak çatışması olarak bilinen iletişim sorunlarına ve bu sorunların aşılması için ele alınabilecek çözüm yollarına değindi. Psikolog Esra Yemez, “Kuşak çatışması olarak adlandırılan şey aslında nesillerin birbirini anlamaya çalışmak, kafalarındaki önyargıları yıkmaya çalışmaması. Gençleri yaşlılar konuştuğu zaman ‘Bana nasihat verecek’ diye düşünmeye başlıyorlar. Nasihat duymak istemiyorlar. Ama başları derde düştüğü zaman da ilk sizleri, ulu çınarlarımızı buluyorlar” dedi.

“Başkan Yücel karanfil dağıttı”
Seminerlerin ardından vatandaşlara karanfil dağıtarak sohbet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, misafirlerin Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutladı. Alanya’ya en iyi hizmeti sunmak, geçmişi baz alarak bugünün şartları doğrultusunda geleceğe yön verdiklerini belirten Başkan Yücel, “Alt yapısından üst yapısına kadar her şeyi ince eliyor, sık dokuyoruz ve hayata geçiriyoruz. Kronikleşmiş başkanlık anlayışının dışında eğitime, sağlığa, sosyal faaliyetlere, kültüre, spora her alanda çalışmalar yapıyoruz. Sizlere, evlatlarımıza, torunlarımıza güzel ve yaşanabilir bir Alanya bırakmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

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