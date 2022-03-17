Firari uyuşturucu taciri ormanlık alanda yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden zehir taciri, JASAT timleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Alanya ilçesinde iki farklı uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K, 3 Mart günü cezaevinden firar etti. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), C.K’nın (28) saklandığı yeri tespit etti. Oba Mahallesi'nde saklandığı ormanlık alanda kaçmaya çalışan C.K, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.