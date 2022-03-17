Filenin genç akrepleri şampiyon oldu

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Antalyaspor Voleybol Genç Kız Takımı, Antalya Ligi Finali'nde karşılaştığı Megaspor'u 31 mağlup ederek 20212022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Asbaşkan Emrah Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Murat Hizay, Caner Canıtez, Ali Buğrul, İbrahim Kasapoğlu, Özgür Basmacı, Tahir Özdaş ve Murat Şimşek'in de tribünden ilgi ile takip ettikleri mücadelenin 2225, 2522, 2519 ve 2514 biten setleri sonucunda 10 geriye düştüğü maçta ortaya koyduğu geri dönüş performansı ile 31 galip gelen Filenin Genç Akrepleri, maçın sonunda şampiyonluğunu taraftarlar, sporcu velileri, yöneticilerle beraber kutladı.

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