Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (4)

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KAZA ANI KAMERADA

Antalya'da, 3 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasının, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; gençlerin bulunduğu otomobilin süratle geldiği, alt geçide gireceği sırada yön levhasına çarptığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-03-17 14:33:16



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