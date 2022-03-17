Alanya Belediyesinden diyabetli çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele eden 418 yaş arası çocuklara ücretsiz sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıttı. Aileler bu cihazla, çocuklarının parmaklarından kan alarak değil, cilt altından şeker düzeylerini ölçebilecekler.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Çocuklarımızın Ellerine Değil Yüreklerine Dokunuyoruz” sloganıyla tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele eden 418 yaş arası çocuklara ücretsiz sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıttı. Projeye destek veren ve ailelerle bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, teslim töreninde cihazları takdim ederken diyabetli çocuklarla tek tek ilgilenip ailelerin sorunlarını da dinledi. Başkan Yücel, “Diyabet hastası olan çocuklarımızın hem acı çekmelerini önlemek hem de daha hızlı ve sağlıklı sonuç alması için sensörlü glikoz ölçüm cihazı dağıttık” dedi.



“Aileler çocuk endokrin bölümü sıkıntısı yaşıyor”

Kentte Çocuk Endokrin Bölümü olmadığı için sürekli Antalya’ya gitmek zorunda kaldıklarını belirten aileler, bu konuda Başkan Yücel’den yardım istedi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle acil durumda zorluk yaşadıklarını vurgulayan ailelere yönelik, “Benim temennim bunun farkındalığını oluşturabilmek. Hem Sağlık Grup Başkanlığımız hem de hastanemizle görüşerek Çocuk Endokrin Bölümü’nün açılması için elimizden geleni yapacağım. İnşallah yetkililer de bizi duyacaklardır ve bununla ilgili çözümü sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.



“Önceliğimiz farkındalık oluşturmak”

Tip 1 diyabet hastası çocuklar için farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi Aile Destek Merkezi’nde görev yapan psikolog, diyetisyen ve alanında uzman kadromuz bu zorlu hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza ve ailelere her zaman destek veriyor” dedi.

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