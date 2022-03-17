Sokakta yere yatırdıkları adamı tekme tokat dövdüler Kaçmaya çalışan adamı yakalayan 3 kişi, tekrar darp etti

Antalya’da 3 kişi, sokakta yere yatırdıkları şahsı sopa ile öldüresiye dövdü. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Muratpaşa ilçesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 3 kişi ile bir kişi arasında kavga çıktı. 3 kişilik grup, yere yatırdıkları kişiyi sopayla acımasızca dövdü. Grup bir süre sonra yerden kalkıp kaçan adamı tekrar yakalayıp darp etmeye devam ederken, o anları araç içerisinden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

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