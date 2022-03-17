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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı

İHA

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı

Antalya’da yağma ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Güller Pınarı Mahallesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden yaptığı sorgulamada R.C.Ö.’nün konutta veya eklentilerinde yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Alanya Araştırma Hastanesi civarında yakalanan İ.Ş.’nin yapılan GBT sorgulamasında uyuşturucu madde ticareti veya sağlama suçundan 6 yıl, Oba Mahallesinde yakalanan O.K.’nın uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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