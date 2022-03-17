Prof. Dr. Lakadamyalı: “Pandemi ve gelişen teknolojiyle birlikte uyku hastalıkları arttı”

Türkiye Uykuder Genel Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, pandemi ve gelişen teknolojiyle birlikte uyku bozukluklarının arttığına dikkati çekerek, bu durumun birçok hastalığa da davetiye çıkardığını söyledi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türkiye Uykuder Genel Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Dünya Uyku Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi, elektronik cihazların yaygın kullanımı, gürültü kirliliği, düzensiz beslenme ve aşırı stres ile birlikte uyku hastalıklarının da arttığını belirten Prof. Dr. Lakadamyalı, “Uykuda solunum bozuklukları, uykusuzluk ve uyku ritmi bozuklukluları başta olmak üzere uyku hastalıkları toplum sağlığını tehdit ediyor. Yetersiz uyku dikkat dağınıklığı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açarak trafik kazaları, iş performansında azalma ve ruh hali sorunlarına yol açıyor. Uyku yoksunluğunun giderilmesi obezite, hipertansiyon, depresyon ve alzheimer dahil olmak üzere pek çok hastalığın gelişimini engelleyerek sağ kalımı ve yaşam kalitesini artırıyor” dedi.

Vatandaşların uyku sorunlarını gidermelerine yönelik tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, “Düzenli bir egzersiz rutini sürdürün. Araştırmalar, egzersizin toplam uyku süresini, özellikle de vücut onarımı ve bakımı için önemli olan yavaş dalga uykusunu artırdığını gösteriyor. Ancak, gün içinde çok geç egzersiz yapmayın. Yatma saatine yakın egzersiz yapmak, enerji seviyelerini ve vücut ısısını artırarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Rahatlatıcı bir uyku ortamı oluşturun. Yatak odanızı mümkün olduğunca karanlık, serin ve sessiz tutun. Bilgisayar, TV ve telefon gibi elektronik cihazları yatak odanızdan uzak tutmayı unutmayın. Yatmadan hemen önce stresli veya kaygı uyandıran durumları tartışmayın veya bunlarla uğraşmayın. Egzersizin enerji seviyelerini ve vücut ısısını artırabileceği gibi, zor konuları tartışmak da gerilimi artıracak ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olabilir. Yatmadan önce stresli konularla ilgilenerek uyku kalitenizi azaltmayın” diye konuştu.



“Uyku programının önemi”

Kaliteli uyku için önerilerde bulunan Lakadamyalı, “Bir uyku programı ayarlayın. Düzenli bir uyku rutini sürdürün. Hafta sonları bile her gün aynı saatlerde yatın ve kalkın. Çok erken yatmayın. Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin. Aksi halde uyumaya çalışmak endişenizi artırıp uykuya geçişinizi daha da zorlaştırabilir. Uyku saatlerinizi sınırlayın. Öğleden sonra geç saatlerde yapılan şekerlemeler, gece uykusu sürenizi etkiler. Gün içerisinde 45 dakikadan uzun sürelerde uyumayın. Gece yemeklerinden ve alkol tüketiminden kaçının. Yatmadan önce ağır yemekleri atlayın ve alkolü sınırlayın. Bazı içecekler uykuya dalmanıza yardımcı oluyor gibi görünse bile uyku kalitesini etkileyebilir ve gecenin ilerleyen saatlerinde uykuyu bozabilir. Nikotin ve kafein kullanımını azaltın. Uyarıcı niteliğindeki bu içecekler özellikle günün geç saatlerinde tüketilirse uykuya dalmayı ve uykuyu sürdürmeyi zorlaştırabilir” şeklinde konuştu.



“Saati kontrol etmeyin”

Saati kontrol etmenin gereksiz olduğunu belirten Lakadamyalı, “Yatmadan önce dinlenme zamanını planlayın. Gevşemek ve zihninizi sakinleştirmek için zaman ayırmak, uykulu bir zihin durumuna girmenize yardımcı olacaktır. Meditasyon yapmak, nefes egzersizleri yapmak, banyo yapmak ve rahatlatıcı müzik dinlemek sizi sakinleştirebilir. Saati kontrol etmeyin. Ne kadar zaman kaybettiğinizi görmek endişe oluşturabilir ve uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Not alın. Düşünce akışını durduramıyorsanız, kalkın ve onları yazın. Kendinize listeyi sabah kontrol edebileceğinizi söyleyin, böylece endişeleriniz azalarak daha kolay uykuya geçebilirsiniz. Ve şunu unutmayın. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için uyku düzeni vazgeçilmezidir. Kaliteli uyku, sağlıklı zihin ve mutlu dünya demektir” ifadelerini kullandı.

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