Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (5)



GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın cenazeleri, Serik'e getirildi. Engin Borazan'ın cenazesi Orta Mahalle'de, kuzeni Halil Subaşı'nın cenazesi Kadriye Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik istendi. Borazan'ın cenaze namazı sırasında öğretmen babası Gültekin Borazan, gözyaşı döktü. Tabutu taşıyan Gültekin Borozan, "Oğlumun cenazesini ben taşıyacağım" diyerek ağladı. Ardından her iki cenaze Kadriye Mahallesi merkez mezarlığında yan yana defnedildi. Ali Nemat Tevfik'in cenazesi de Belek Mahallesi'nde defnedildi.

'BİRLİKTE ANTALYA'YA GİDELİM'

Halil Subaşı'nın kaza öncesi Kadriye Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde taksici babasına yardım amacıyla taksi nöbeti tuttuğu sırada, kuzeni ve diğer arkadaşı Ali Nemat Tevfik tarafından 'Birlikte Antalya'ya gidelim' önerisiyle eğlenmeye gittikleri belirtildi. Tevfik'in Azerbaycan vatandaşı annesi Sabina ile Belek'te uzun süredir yaşadığı, annesinin mağazalarda tezgahtarlık yaptığı öğrenildi. Engin Borazan'ın üniversite eğitimini sürdürdüğü, Halil Subaşı'nın ise üniversite eğitiminin yanı sıra taksicilik yapan babası Murat Subaşı'ya araçta şoförlük yaparak yardımcı olduğu öğrenildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-03-17 15:40:25



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