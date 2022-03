Antalya'da 'Yerinde Yaşlanma' Bahar Çalıştayı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile 1719 Mart tarihleri arasında düzenlenen “Yerinde Yaşlanma” Bahar Çalıştayı başladı. Yaşlı nüfusun her geçen yıl arttığına dikkat çekilen çalıştayda yerinde yaşlanmanın önemine vurgu yapıldı.

Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi ve ‘Aynı Hedefe Yürüyenler’ koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile “Yerinde Yaşlanma” temasıyla 1719 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bahar Çalıştayı, Üniversite Konferans Salonu’nda başladı. Çalıştayın açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaşlı bireyler katıldı.



“Yaşlı bireyler anılarını korumak ister”

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Gerontolojik araştırmaların, yaşlıların karşılaştıkları sosyal sorunların, adaletsizliklerin ve eşitliksizliklerin yaşadıkları yer ve çevre ile ilgili olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Gürbüz, yaşlı bireylerin yaşadığı mekanın düzenlenmesinin, yaşlılıktan kaynaklanan çoğu sorunun ortadan kalkmasını sağlayabileceğine vurgu yaparak, “Yaşlı için mekan yalnızca yaşamın sürdürüldüğü bir yer değil aynı zamanda sosyal ilişkilerin ve yaşlı kimliğinin de kurulduğu bir alandır. Ev yalnızca fiziksel bir ikamet mekanı değildir. Aynı zamanda yaşlı birey için sosyal kimliğini ve anılarını koruma olanağı sağlayan bir yerdir. Yaşlıların tanıdığı bir çevrede yaşaması bazı yararlar sağlayabilir. Özellikle sosyal çevrede tanıdık, bildik insanlar ve onlardan edindiği sosyal destek yaşlıların yaşam boyu üzerinde olumlu katkı sağlayabilir” dedi.



“Yerinde yaşlanmayı destekliyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlı hizmetleri ile ilgili de bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, “Mavi Ev Alzheimer merkezimiz, mobil kuaför ve yaşlıların bakım hizmetleri, hastalıktan kaynaklanan özürleri gidermek ve yaşlıların pahalı kurum hizmetlerine bağımlılıklarını azaltmaya yönelik hizmetler yapmaktayız. Asıl olan yaşamı mümkün olduğu kadar uzun ve sağlıklı olarak kendi evi ve mahallesinde arkadaşları ve ailesiyle birlikte olmasını sağlıyoruz. Yerinde yaşlanmayı destekliyoruz. Aktif Yaşlı merkezimizde sağlık taramaları, sağlıklı beslenme seminerleri, pulmoner rehabiltasyon semineri, kuşaklar arası sosyal etkileşim etkinliği, spor ve denge egzersizleri gibi birçok etkinlikler yapıyoruz. Bu çalıştayımızın baharı yaşayan dostlarımıza faydalı olmasını, katkı koymasını diliyorum” dedi.



Özkan: ‘Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer’

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da yaşlanmanın bir dağa tırmanmaya benzediğini söyleyerek başladığı konuşmasında, “Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır, ama yukarı zirveye çıktıkça görüş açınız, vizyonunuz genişler. Bu anlamda vizyonu genişleyen yaşlı bireylerimizin topluma ne kadar ciddi katkıları olacağı çok aşikar. Bu anlamda çok kıymetlisiniz” dedi. Dünya nüfusunun, özellikle de gelişmiş ülkelerde hızla yaşlandığına dikkat çeken Özkan, aktif yaşlanmanın önemine değindi. Özkan, “İş hayatını tamamlayan emeklilerin, sanki meslekten değil de hayattan emekli olmuş gibi bir ruh haline bürünmesinin önüne geçilmesi, emeklilerin sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü yeni deneyimlere kapalı ve monoton bir yaşantı beyindeki kök hücreleri köreltiyor. Hayat boyu öğrenme dediğimiz süreç de aktif yaşlanma için büyük önem taşıyor. Teknoloji de bu konuda yeni fırsatlar sunuyor. Ayrıca unutmamalıyız ki en önemli eserlerini yaşlılık döneminde vermiş birçok büyük sanatçı, zanaatkar ve düşünür var. Bunun en çarpıcı örneği bana göre en muhteşem eseri olan Selimiye Camisini inşa ettiğinde 80 yaşında olan Mimar Sinan’dır” dedi.



Kurt: ‘Yaşlı nüfusu her geçen yıl artıyor’

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt da açılışta yaptığı konuşmada Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi gurubunun yaşlı nüfusun her geçen yıl artmakta olduğu bilinciyle yaşlı sorunlarının çözümüne yönelik programlar yürüttüğünü belirtti. Kurt, “Kentimizde sürdürülebilir yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen bir anlayışla hareket edildiğinden insan dostu kent beklentimiz öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, emekliler tarafından rağbet gören Antalya’da, yaşlılara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi daha fazla önem kazanmaktadır. Yaşlılarına duyarlı bir kentin, aynı zamanda engelliler ve çocuklar başta olmak üzere her toplumsal kesim için daha yaşanabilir bir kent olacağı dikkate alınmalıdır” diye konuştu.



Canatan: ‘Herkes yerinde yaşlanmak istiyor’

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından ‘Yerinde Yaşlanma’ konulu konferans ile devam etti. Oturum başkanlığını Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaşlılık Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Canatan yaptı. Canatan konuşmasında yaşlı nüfusun arttığına dikkat çekti. Canatan, herkesin yerinde yaşlanmayı istediğini belirterek, “Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda insanlar yaşlanırken nerede yaşayacaklar, nasıl yaşayacaklar, bakım problemleri çıktığında neler olacak, bunlar nasıl karşılanacak gibi soruların cevaplarını arıyoruz. Cevaplar aranırken bütün herkes için, nerede yaşıyorsa, hayatının çoğunluğunu nerede geçirmişse, hayatının devamını da orada yaşamak istiyor. Yerle ilgili önemli bir beklenti var. Herkes yerinde yaşlanmak istiyor” dedi.



“Bilge yaşlanma”

Konferansta Pamukkale Üniversitesi Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Velittin Kalınkara “Yerinde Yaşlanma” konulu konuşma yaptı. 2’nci konferans ise Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran başkanlığında gerçekleşti. “Bilge Yaşlanma” konferansında konuşan Antalya Emekliler Meclisi Başkanı Mustafa Cengiz de yerinde yaşlanmanın önemine değindi.



Çalıştay programı

1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda gerçekleşen çalıştay, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde 3 gün sürecek. Çalıştay kapsamında 18 Mart Cuma günü 09.3017.00 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde konularına göre ayrı gruplar halinde 6 çalıştay yapılacak. Çalıştay, 19 Mart Cumartesi de 09.0017.00 arası Atatürk Konferans Salonunda düzenlenecek panel, müzik dinletileri ve kapanış töreni ve sonuç bildirgesi ile sona erecek.

