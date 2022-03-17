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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

İHA

Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuklarına uğurlandı

Antalya'da otomobilin refüjdeki yön levhasına çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 gençten 2’si toprağa verilirken, birinin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kaza, dün gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aileleri gözyaşı döktü
Gençlerin ölüm haberini alan aileleri ile arkadaşları sabah erken saatte Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Gençlerin anne ve babaları uzun süre morg önünde gözyaşı döktü. Gençlerin dün gece bir eğlence mekanında eğlendikleri, ardından eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bulunduğu otomobilin süratli bir şekilde geldiği ve alt geçide gireceği sırada yön levhasına çarptığı görüldü. Öte yandan kazadan birkaç saat önce gençlerin eğlenme anlarını kaydettiği ortaya çıktı. Gençlerden Ali Neymat Tefik'in sosyal medya hesabından eğlenme anlarını paylaştığı görüldü.

Cenazeleri defnedildi
Defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu’nda alınan Engin Borazan ve Halil Subaşı’nın cenazeleri, Kadriye Mezarlığı’nda dualar ile defnedildi. Ali Neymat Tefik’in ise cenazesinin ikindi namazına müteakip Belek Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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