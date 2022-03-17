Yabancı uyruklu kadınları fuhşa yönlendiren kadın yakalandı

Antalya’da çok para kazanmak vaadiyle yabancı uyruklu kadınları ikna ederek fuhşa yönlendiren kadın, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde Özbekistan uyruklu O.D. isimli kadının yine yabancı uyruklu kadınları çok para kazanmak vaadiyle fuhşa yönlendirdiği belirlendi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekiplerince O.D.’nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde kullanma aparatı ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi. O.D. tarafından mağdur edilen Kırgızistan uyruklu C.I. ve Özbekistan uyruklu O.K. kurtarıldı.

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