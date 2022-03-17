Firari zehir taciri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden zehir taciri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde iki farklı uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K, 3 Mart günü cezaevinden firar etti. JASAT, C.K.’nın (28) saklandığı yeri tespit etti. Oba Mahallesi'nde saklandığı ormanlık alanda kaçmaya çalışan C.K, ekipler tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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