Down sendromlu özel öğrenciler, farkındalık yürüyüşü için çorapları süslediler

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi’nin down sendromlu öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için rengarenk çorapları dilediğince süsledi. Öğrenciler, farkındalık gününde, süsledikleri çoraplarla Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) düzenlenecek neşeli ayaklar yürüyüşüne katılacak.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne hazırlanan merkezde down sendromlu öğrenciler ve aileleri, 21 Mart Pazartesi AÜ kampüsünde yapılacak neşeli ayaklar farkındalık yürüyüşü için bir araya geldi.

Yürüyüşte ellerine geçirdikleri rengarenk çoraplarla yürüyecek çocuklar, seçtikleri çoraplara ailelerinin ve eğitmenlerin desteğiyle ponponlar dikti, kağıttan kestikleri çiçekleri, kelebekleri yapıştırdı. Çocuklar, bir kez daha down sendromunun hastalık değil genetik farklılık olduğu mesajını verirken velilerden Ayşe Özer, yaklaşık 8 yıldır Adalya Vakfı’nın programlarına katıldığını belirterek, “Buradaki etkinliklerimiz, kızım ve diğer çocuklarımız için çok güzel oluyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için kızımla çoraplarımızı süsledik” dedi.

Pazartesi günü AÜ kampüsünde gerçekleşecek ‘Neşeli ayaklar farkındalık yürüyüşü’ Edebiyat Fakültesi’nden başlayacak. Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’nin birlikte gerçekleştireceği etkinlik, yürüyüşün ardından konserlerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.