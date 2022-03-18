Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyku Bilim Kurulu Üyesi Karadağ: "Uyku bozuklukları; trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri" Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ: "Uyku bozuklukları trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri" "Uyku aslında dinlenme süreci değil, bir restorasyon sürecidir" "Toplumda çok yaygın ve tanı konmamış uyku apnesi hastaları var" "Uykuda solunum bozukluğu olan kişiler, horlayanlar, gün içinde uykusu gelenler, televizyon seyrederken, kitap okurken uyuklayanlar, seyahatte hareketsiz anda uyuklayanlar, yemeklerden sonra uykusu gelen şekerleme yapan kişiler, uykuda solunum bozukluğunu araştırmak için uyku hekimine müracaat etmeli"

İHA

Uyku Bilim Kurulu Üyesi Karadağ: "Uyku bozuklukları; trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri" Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ: "Uyku bozuklukları trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri" "Uyku aslında dinlenme süreci değil, bir restorasyon sürecidir" "Toplumda çok yaygın ve tanı konmamış uyku apnesi hastaları var" "Uykuda solunum bozukluğu olan kişiler, horlayanlar, gün içinde uykusu gelenler, televizyon seyrederken, kitap okurken uyuklayanlar, seyahatte hareketsiz anda uyuklayanlar, yemeklerden sonra uykusu gelen şekerleme yapan kişiler, uykuda solunum bozukluğunu araştırmak için uyku hekimine müracaat etmeli"

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ, uykunun bir dinlenme değil, restorasyon süreci olduğunun altını çizerek, "Gün boyu yorulan vücudumuz, beynimiz, kalbimiz, böbreklerimiz gece boyunca hem dinlenip yeni bir güne hazırlanıyor hem de restore oluyor, yıpranmış olan yerleri düzeliyor"dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen, ‘Uluslararası Akciğer Sağlığı Kongresi’ Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı.
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ, bu yıl 18 Mart’a denk gelen Dünya Uyku Günü’nün bu yılki sloganının, ’kaliteli uyku, sağlıklı akıl, mutlu hayat" olarak belirlendiğini söyledi.
Karadağ, uykunun insanların vazgeçilmez bir yaşam parçası olduğunu belirterek, bir kişinin hayatının yaklaşık üçte birimi uykuda geçirdiğini bildirdi.
Uyku sağlığının öneminin son 60 yılda daha iyi anlaşılmaya başlandığını ifade eden Karadağ, “Uyku sağlığı, sağlıklı bünye için mutlaka gereklidir. Bugün uyku bozukluklarında dünyada 85 ayrı uyku bozuklukları tanımlandı. Dünya Uyku Birliği 21 Mart geceyle gündüzü eşit olduğu ekinokstan bir önceki cuma gününü Dünya Uyku Günü olarak ilan ettiler. Bu yılda 18 Mart dünyada Dünya Uyku Günü olarak, uyku sağlığının toplumda duyurmak, tanı ve tedavilerin daha kolaylaştırılması ve bilinç oluşturulması için etkinlikler yapılıyor” diye konuştu.

"Her sistemi etkiliyor"
Uyku bozukluklarının trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri olduğunun altını çizen Karadağ, “ Uyku bozukluğu ile ilişkili olmayan hiçbir hastalık yok. Göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, nörologlar uyku alanına girdi. Vücudumuz oksijeniz kaldığı zaman kalp krizleri geçiriliyor. Bugün dünyada en fazla ölüm nedenleri kardiyovasküler hastalıklarıdır. Koroner arter hastalıklarından ölen insanların büyük çoğunluğu gece 02.00 ile 05.00 arasında ölmektedirler. Bunun sebebi de gece yarısı uykuda solunum bozukluğu olan insanların vücutlarındaki oksijen eksiliğinin ölüme neden olmasıdır” dedi.

"Restorasyon süreci"
Karadağ, bugün uyku bozukluklarıyla bilinenlerin sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu kaydeden Karadağ, “Uyku bozuklukları bir buz dağı gibi. Bugün hekimler bunları öğrenmeye başlıyorlar. Pandemi sürecinde de uyku bozuklukları o kadar önemli ki insanlar rahat uyuyamadıkları zaman rahat düşünemiyorlar, sağlıklı kararlar alamıyorlar, yaşam kalitesi bozuluyor. Uyku sırasında insanların vücutlarının sadece dinlenmesi olmuyor, beyinde bir sonraki güne hazırlanmış oluyor. Uyku aslında bir dinlenme süreci değil, bir restorasyon sürecidir. Gün boyu yorulan vücudumuz, beynimiz, kalbimiz, böbreklerimiz gece boyunca hem dinlenip yeni bir güne hazırlanıyor hem de restore oluyor, yıpranmış olan yerlerini düzeltiyor. Sağlıklı uyuyamayan kişiler ertesi güne yorgun uyanıyorlar ve sinirli olur ve günleri zor geçer” ifadelerine ye verdi.

"Sürücü belgelerinde uyku apnesi olmadığın belgeleyen rapor istenecek"
Karadağ, direksiyon başında uykusu gelen kişinin kaza yapmasının neredeyse imkansız olduğunun altını çizdi.
2022 yılından itibaren sağlık raporu almak isteyen bir sürücü adayının mutlaka uyku apnesi olmadığını göstermesi gerektiğine vurgu yapan Karadağ, “ Ülkemizde 30 milyonun üzerinde sürücü var, bunların bir kısmı beş, bir kısmı on yılda bir sürücü belgesini yeniletmek zorunda. Yani her yıl en azından 1, 1.5 milyondan fazla sürücü sağlık raporu alacak ve uyku apnesi olmadığını göstermek zorundalar”dedi.

"Toplumda tanısı konulmayan çok hasta var"
Toplumda çok yaygın ve tanı konmamış uyku apnesi hastalarının olduğunun altını çizen Mehmet Karadağ, “ Uyku apnesi olan kişilerin vücudunda yeterince oksijen olmadığı için aldığı gıdaları yakamaz obezite gelişir, hipertasiyon, diyabet gelişir. Bugün dünyada obezitenin çok arttığını, buna bağlı olarak uykuda solunum bozukluklarının da arttığını biliyoruz. Bu hastaları tedavi ettiğimiz zaman hayatları değişiyor. İnsanlar yeniden gençleşiyor” ifadelerine yer verdi.

"Belirtilere dikkat"
Uyku apnesinin tüm sistemleri etkilediğine değinen Karadağ, “ Gencecik insanlarda cinsel isteksizlik, cinsel güçsüzlük oluyor. Boşanmalar oluyor. Uyku apnesinin tedavi ettiğimiz zaman insanlar mutlu oluyor. Toplumda bir farkındalık olması gerekiyor. Uykuda solunum bozukluğu olan kişiler, horlayanlar, gün içinde uykusu gelenler, televizyon seyrederken, kitap okurken uyuklayanlar, seyahatte hareketsiz anda uyuklayanlar, yemeklerden sonra uykusu gelen şekerleme yapan kişiler, uykuda solunum bozukluğunu araştırmak için uyku hekimine müracaat etsinler. Anı konulup tedavi edildiği zaman hayatlarının değiştiğini görecekler. Kaliteli uyku, sağlıklı akıl için gereklidir” açıklamalarında bulundu.
Karadağ, yeni doğan bebek günün 1618 saatini uykuda geçirirken, erişkin bir kişinin 8 saat civarında uyuması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Sinan Sözen: “Tesadüfen tespit edilen böbrek kanseri sayısı arttı” “Pandemi zamanında çok sık akciğer tomografisi çekildiği için tesadüfen yakalanan böbrek kanserleri oldu” “Tesadüfen yakaladığımız böbrek kanserlerini 50 ve 60’lı yaşlarda büyük kitleler halinde görüyorduk”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sinan Sözen: “Tesadüfen tespit edilen ...
Antalya’da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ...
Down sendromlu özel öğrenciler, farkındalık yürüyüşü için çorapları süslediler
YEREL HABERLER Down sendromlu özel öğrenciler, farkındalık yürüyüşü ...
Döşemealtı’nın rakibi Mahmutlar Spor
YEREL HABERLER Döşemealtı’nın rakibi Mahmutlar Spor
-Korkuteli Devlet Hastanesine 3 yeni doktor atandı
YEREL HABERLER -Korkuteli Devlet Hastanesine 3 yeni doktor atandı
Çanakkale Şehitleri Kemer’de anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Şehitleri Kemer’de anıldı
Kumluca Genç Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu belli oldu
YEREL HABERLER Kumluca Genç Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu ...
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü: "Umarım bu yaz pandemiyi büyük oranda tamamlamış oluruz" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Pandemi bitti artık geçmiş olsun savaş bitti gibi bir ilan olmayacak ama diğer solunum yolları virüsleri gibi, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi bir virüse, döngüsel bir forma dönüştü, dönüşüyor" "Havaların ısınmasıyla ve dış alanlara çıkmakla birlikte daha da salgının hızının kesileceğine inanıyorum. Umarım bu yaz bu salgını, büyük oranda pandemiyi tamamlamış oluruz" "Türkiye’de şu anda Covid geçiren insanların büyük çoğunluğu artık test yaptırmıyor. Şu andaki sayıların tüm Covid pozitifleri yansıttığını düşünmüyorum" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın Kaya: "Covid-19 Uzun Süreli İzlem Polikliniklerinde yoğun bakımda yatmış, uzun süreli oksijen tedavisi alan, oksijen cihazıyla taburcu edilen hastalar, belli yaş grubunda olan kronik hastalığı olan hastaların, bu polikliniklerde uzun süreli takiplerini yapıyoruz" "Takip ettiğimiz hastaların çoğunluğunda akciğerlerinde mevcutta görülen o etkilenmelerin tamamen kaybolduğunu ya da çok azaldığını, bazılarında ise çok az etkiler olduğunu görüyoruz"
YEREL HABERLER Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü: "Umarım bu yaz ...
Firari zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Firari zehir taciri tutuklandı
Yabancı uyruklu kadınları fuhşa yönlendiren kadın yakalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadınları fuhşa yönlendiren kadın ...
Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan ...
Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuklarına ...
Antalya'da 'Yerinde Yaşlanma' Bahar Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 'Yerinde Yaşlanma' Bahar Çalıştayı başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Pandemi bitmedi ama hastalık sıradanlaştı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Pandemi bitmedi ...
Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (5)
YEREL HABERLER Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç ...
Prof. Dr. Lakadamyalı: “Pandemi ve gelişen teknolojiyle birlikte uyku hastalıkları arttı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Lakadamyalı: “Pandemi ve gelişen ...
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı
Anaokulu öğrencilerinden 'Hababam' canlandırması
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden 'Hababam' canlandırması
Alanya’da öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
YEREL HABERLER Alanya’da öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 552 adet taş çıkartıldı Düriye Şensoy: “Kuş gibi hafifledim”
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 552 ...
Sokakta yere yatırdıkları adamı tekme tokat dövdüler Kaçmaya çalışan adamı yakalayan 3 kişi, tekrar darp etti
YEREL HABERLER Sokakta yere yatırdıkları adamı tekme tokat ...
Büyükşehir genç girişimcileri kampa alıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir genç girişimcileri kampa alıyor
Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (4)
YEREL HABERLER Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç ...
Alanya Belediyesinden diyabetli çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesinden diyabetli çocuklara sensörlü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.