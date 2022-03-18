Nefes borusundaki darlıktan ameliyatla kurtulan Zülfiye: Yeniden doğmuş gibiyim



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, akciğerlerinde pıhtı atan Zülfiye Aydın (53), uzun süre entübe edilip solunum cihazına bağlı kalınca nefes borusunda daralma meydana geldi. Nefes borusundaki darlıktan ameliyatla kurtulan Zülfiye Aydın, "Şimdi yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

Zülfiye Aydın, ekim ayında akciğerlerinde pıhtı atması nedeniyle tedaviye alındı. Entübe edilerek uzun süre solunum cihazına bağlanan Aydın'ın nefes borusunda daralma meydana geldi. Birkaç kez solunum cihazından ayrılmaya çalışılan Zülfiye Aydın'ın 2 defa kalbi durunca kalp masajıyla hayata döndürüldü. Aydın, bir süre sonra durumunun iyiye gitmesiyle solunum cihazından ayrıldı.

Tedavi sonrasında solunum sıkıntısı ortaya çıkan Zülfiye Aydın, evde günlük rutin işlerini yapmakta zorlanmaya başladı. Medical Park Antalya Hastanesi Göğüs Cerrahi Polikliniği'nde Dr. İrfan Eser'e muayene olan Aydın, nefes borusundaki daralma nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyat sonrası Zülfiye Aydın'ın nefes darlığı şikayeti ortadan kalktı ve sağlığına kavuştu.

'DAHA İYİ NEFES ALABİLİYORUM'

Zülfiye Aydın, nefes darlığı yaşadığı süreçte yürümekte güçlük çektiğini ve ev işlerini yapmakta zorlandığı belirterek, "Muayene için hastaneye geldim. Nefes borumda daralma olduğu söylenince ameliyat olmaya karar verdim. Şimdi yeniden doğmuş gibiyim. Çok rahatladım. Rahatça gezebiliyorum. Daha iyi nefes alabiliyorum" dedi.

UZUN SÜRE SONRA İLK DEFA ÇARŞIDA GEZDİ

Uzun süredir dışarı çıkıp yürüyüş yapmadığını belirten Zülfiye Aydın, ameliyat öncesi kendisini sürekli yorgun hissettiğini anlatarak, "Banyodan yatağa bile zorlukla gidiyordum. O kadar gerilemiştim. Şimdi çok şükür, uzun süredir ilk defa çarşıya gidip gezdim. Allah razı olsun doktorumuzdan. Çok iyiyim, çok rahatladım. Geceleri uyuyamıyordum. Şimdi artık rahat bir şekilde uyuyabiliyorum" diye konuştu.

NEFES BORUSUNDAN 6 HALKA ÇIKARILDI

Hastasının nefes darlığı şikayetiyle kendisine muayeneye geldiğini belirten Dr. İrfan Eser, şöyle dedi:

"Daha önce, akciğer atardamarında pıhtı atması sonucu gelişen nefes darlığı ve ilerleyen dönemde de solunum cihazına bağlı kalma hikayesi mevcuttu. Makineye uzun süre bağlı kalan hastamızın nefes borusunda daralma vardı. Nefes borusunda darlık hastaların makineden ayrılmasını zor hale getiriyor. Makineden ayırmaya çalışıldığında hastamızın 2 kez kalbi durdu ve kalp masajıyla tekrar hayata döndü. Makineden ayrılıp taburcu olmasının ardından 'treake', yani nefes borusundaki daralmaya bağlı olarak günlük hayattaki işlerini yapamama gibi bir durumla karşılaştı. Bu nedenle biz de kendisine nefes borusunun daralan bölgesini çıkarma ameliyatı yaptık. Bu nadir yapılan ameliyattır. Nefes borusunun başlangıcından yaklaşık 6 halka, yani 3 santimlik kısmı çıkarttık ve geniş kısmı getirip tekrar yukarıya yerleştirdik. Hastamızın genel sağlık durumu iyi." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-03-18 11:21:07



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