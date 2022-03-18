Doğan kardeşler Ringin Sultanları’ndan 2 kupayla döndü

İstanbul’da düzenlenen Ringin Sultanları Kick Boks organizasyonunda, Kaş Belediyesi'nin sporcuları Zeliha ve Zehra Doğan, 2 kupanın sahibi oldu.

Etkinlik, Halkalı’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Ringin Sultanları’na, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın en iyi 8 kadın sporcusu katıldı.Sadece kadınların karşılaştığı organizasyon kapsamında Türkiye’den Zeliha ve Zehra Doğan, Bedia Taçyıldız, Esra Yalın, Gizem İslam, Sultan Ünal, Ece Çakır ve Afra Adıyaman ringe çıktı.



"Doğan kardeşlerden 2 kupa"

Zehra Doğan ile Karmen Tsavdırıdı, Zeliha Doğan ile Anastasia Kokloni karşılaştı.

Karşılaşmalar sonrası açıklamalarda bulunan Zehra Doğan, kardeşiyle birlikte ringte rakiplerine karşı en iyi şekilde mücadele ettiklerini ve kupalar aldıklarını söyledi. Zeliha Doğan'da Türkiye’nin en iyi 8 kadını arasında olmasının ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmesinin kendisini çok gururlandırdığını belirtti.

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