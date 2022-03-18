Antalya’da Nevruz coşkuyla kutlayacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı renkli etkinliklerle kutlayacak.

20 Mart Pazar günü Konyaaltı Olbia Kent Meydanı’nda Nevruz Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlikte halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.

Baharın gelişini müjdeleyen ve yüzyıllardır Türk geleneklerinde kutlanan bahar bayramı Nevruz için Antalya Büyükşehir Belediyesi kutlama programı düzenledi. Ulusal ve uluslararası dayanışma ve yörük dernekleri işbirliği içinde gerçekleşecek kutlama programı 20 Mart Pazar günü Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı’na Geleneksel Nevruz Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak. Kutlama programı kapsamında Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran ve Irak Türkleri halk dansları gösterileri, semah gösterisi, demirörs dövülmesi, ateşten atlama, keşkek ve ayran ikramı, geleneksel yarışmalar ve konserler düzenlenecek.

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