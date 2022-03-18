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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da Nevruz coşkuyla kutlayacak

İHA

Antalya’da Nevruz coşkuyla kutlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı renkli etkinliklerle kutlayacak.
20 Mart Pazar günü Konyaaltı Olbia Kent Meydanı’nda Nevruz Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlikte halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.
Baharın gelişini müjdeleyen ve yüzyıllardır Türk geleneklerinde kutlanan bahar bayramı Nevruz için Antalya Büyükşehir Belediyesi kutlama programı düzenledi. Ulusal ve uluslararası dayanışma ve yörük dernekleri işbirliği içinde gerçekleşecek kutlama programı 20 Mart Pazar günü Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı’na Geleneksel Nevruz Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak. Kutlama programı kapsamında Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran ve Irak Türkleri halk dansları gösterileri, semah gösterisi, demirörs dövülmesi, ateşten atlama, keşkek ve ayran ikramı, geleneksel yarışmalar ve konserler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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