Alanya Beldibi’nde heyelana yol açan tepe tıraşlanıyor

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Alanya’nın Demirtaş Bölgesi’nde bulunan Beldibi Mahallesi grup yolu üzerinde heyelana neden olan tepe, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tıraşlanıyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman heyelan meydana gelen ve ulaşım güvenliğini tehdit eden Alanya’nın Demirtaş Bölgesi’nde bulunan Beldibi Mahallesi grup yolu üzerindeki tepe güvenli hale geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleriyle küçük tepeyi tıraşlamaya ve yolu genişletmeye başladı. Çalışmalar esnasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kısa sürede çalışmaların tamamlanarak bölgedeki heyelan sorununun ortadan kaldırılması planlanıyor.

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