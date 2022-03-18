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Antalya'da otomobilin fırına daldığı anlar kamerada Otomobilin fırına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı Aynı iş yerine 3 yıl önce de otomobil girmişti İş yeri sahibi Serhat Develi: "Bu ikinci oldu, önümüze bariyer kurmayı düşünüyoruz"

İHA

Antalya'da otomobilin fırına daldığı anlar kamerada Otomobilin fırına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı Aynı iş yerine 3 yıl önce de otomobil girmişti İş yeri sahibi Serhat Develi: "Bu ikinci oldu, önümüze bariyer kurmayı düşünüyoruz"

Antalya'da bir otomobil, içeride çalışan ve müşterilerin olduğu sırada fırına daldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi ile Hamidiye Caddesi’nin kesiştiği kavşak sisteminde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 P 2051 plakalı otomobil, kavşak sisteminden U dönüşü yapmak isterken, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve kavşak kenarındaki bir fırına girdi. Otomobilin ön kapıdan fırına girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kapı önündeki masadaki bir kişi hızlı şekilde yerinden kalktı. Araçtan inen kadın sürücünün büyük şok yaşadığı görüldü. Masaların kapıya uzak olması ise bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dönüş yapan aracın kontrolden çıkması ve fırına girmesi ve içeride oturan müşterinin panikle ayağa kalktığı anlar yer aldı. Bir müşterinin de üzerine araç gelmesine rağmen telefonla konuşmaya devam ettiği anlar görüntülere yansıdı.

"İkinci kazamız oldu"
Fırın sahibi Serhat Develi, 3 yıl önce benzer bir otomobilin iş yerlerine girdiğini hatırlatarak, “Öğle saatlerinde tezgahta çalışıyorduk, içeride müşteriler de vardı. Bir anda bir otomobilin bize doğru geldiğini fark ettik. Bir bayan sürücü fren yerine gaza basmış, iş yerimize girdi. Bu ikinci kazamız oldu. Allah’tan kimseye bir şey olmadı çok şükür. Aracın çarptığı yerin yakınında müşteri vardı, o da panik oldu. Sürücü şoka girmişti, içeri girdi baktı” dedi.

"İş yeri önüne bariyer koyacağız"
İş yeri önüne bariyer kurmayı düşündüklerini söyleyen Develi, "Yoksa iş kötü olacak. Allah’tan yaralı ve can kaybımız yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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