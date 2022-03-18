Cumhuriyet Başsavcısı İnal, adliyede görevli şehit yakınları ile bir araya geldi

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar ve gazi olan Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan, Antalya Adliyesinde görevli şehit yakını personel ile Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünü anma günü vesilesiyle bir araya geldi.



“En büyük kahramanlıklar”

Antalya Adliyesinde görev yapan şehit yakını personel ile beraber olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, “Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en büyük kahramanlıklardan biridir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan güzel yurdumuzu ve cumhuriyetimizi aynı şuurla sahip çıkarak korumak, kahraman ecdadımızın bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek en öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.



Adliyede görevli şehit yakını personele Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Komisyonu Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı tarafından karanfil ve hediye takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

Antalya Adliyesinde düzenlenen programın ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle Uncalı Şehitliğini ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve il protokolü ile birlikte şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehitlere edilen duaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Valisi ve törene katılan il protokol üyeleri ile birlikte AKM'de düzenlenen programa geçti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende, Çanakkale konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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