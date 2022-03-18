Çanakkale ruhu ALKÜ’de yaşatıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107’nci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü iş birliğinde ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla “Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Kutlama Programı” adlı etkinliği gerçekleştirildi. Programa, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.



“Çanakkale ile özdeşleşen türküler söylendi”

18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında düzenlenen programda duygu dolu anlar da yaşandı. Çanakkale ruhunun bir kez daha yaşatıldığı Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama programında, Çanakkale Zaferi ile bütünleşen Çanakkale Türküsü, Eledim Eledim, Hey Onbeşli Onbeşli gibi türküler ALKÜ akademisyenleri ve öğrencileri tarafından söylendi. ALKÜ Öğretim Görevlisi Irmak Karabulut’un sunumuyla Çanakkale Zaferine giden tarihi bilgiler izleyenlere bir kez daha aktarıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, programı emek vererek hazırlayan personel ile öğrencilere çiçek takdim etti. Rektör Kalan, “Türk Milletinin varlığını borçlu olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümünde vatan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden ve adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.



“Bayraklı Tepe’de Türk bayrağı dalgalandırıldı”

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Alanya’da bulunan Bayraklı Tepe’ye yürüyüş düzenlendi. ALKÜ personeli ile öğrencilerinin katıldığı etkinlik kapsamında ALKÜ Kestel Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi önünden başlayan bayrak yürüyüşü etkinliği Bayraklı Tepe’de son buldu. Çanakkale ruhunu yaşamak amacıyla yapılan etkinliğin sonunda ALKÜ’lü personel ile öğrenciler yanlarında götürdüğü Türk Bayrağını Bayraklı Tepe’de İstiklal Marşı söyleyerek göndere çekti.



“ALKÜ yemekhanesinde 18 Mart menüsü”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle atalarımızı anmak ve o günleri hatırlamak amacıyla “Çanakkale Savaşı” sırasında yemek listesinde yer alan; buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek öğrenciler ile personele tüm öğünlerde tek menü olarak ücretsiz olarak verildi.

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