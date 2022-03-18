Kepez’in uluslararası mimarlık ödülleri sahiplerini buldu

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Yarışmaya yurtiçinden 7, İtalya, Rusya, Almanya ve Polonya’dan 4 proje katıldı.

Kepez Belediyesi’nin Mimarlar Odası Antalya Şubesi danışmanlığında 7’ncisini gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Mimarlık Ödülleri’ sonuçlandı. Bilge mimar olarak anılan Antalya doğumlu Turgut Cansever anısına düzenlenen mimarlık ödülleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, jüri üyeleri ve mimarlar katıldı. Ödül töreninde konuşan Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, Turgut Cansever’in bir düşünce adamı olduğunu, gayesinin ise güzel bir dünya inşa etmek olduğunu söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, konuşmasında geçtiğimiz yıl mimarlık ödüllerinin pandemiden dolayı gerçekleştirilemediğini vurguladı. Kendisinin Mimar Turgut Cansever’in öğrencilerinden biri olduğunu belirten Başkan Tütüncü, 19972001 yılları arasında İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tanıştığını ve mimarlık abidelerini de birlikte gezme imkanı bulduğunu söyledi.



“Türkiye’ye eserler bırakan usta bir mimardı”

Başkan Tütüncü, Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık ödülleri yarışmasının 2014 yılında ulusal çapta başladığını, her yıl düzenli yapılan yarışmadaki eserlerin de Mimarlar Odası tarafından kitap haline getirilerek, Türkiye’nin bütün kütüphanelerine dağıtıldığını söyledi. Bu yıl 7.si yapılan yarışmanın dördüncü yılında uluslararası nitelik kazandığını da belirten Başkan Tütüncü, “Güzel bir birlikteliği ortaya koyduk. Bir belediyenin uluslararası düzeyde bir mimarlık ödülleri düzenlemeye kalkmasının ne kadar önemli olduğunu her yıl tekrarlıyorum. Antalya’nın ve Türkiye’nin dört bir tarafına eserler bırakan usta mimarın şehrin hatıralarında yaşamasını istedim. Sizlerde buna destek verdiniz. Güzel bir birlikteliği ortaya koyduk. Kolay değil böyle bir yarışmada yedinci yıla gelmek. Bugüne kadar bu yarışmaya emeği geçen Mimarlar Odası Başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Bu ödül töreninde bir araya gelmek, mimarlarımızdan feyiz almak son derece kıymetli değerler. Şehri mimarlar inşa ediyorsa, şehrin silüetini mimarlar ortaya çıkarıyorsa bu buluşmaların farklı bir anlam ifade ettiğini, belediyeler eliyle bu çalışmalara katkı verilmesi çok daha önemli. Biz şehri inşa edenler belediyeciler, mimarlar, mühendisler, bunun üzerinde çok daha düşünmeliyiz. Önümüzdeki yıllarda çok daha ufuk açıcı bu yarışmayı daha farklı bir noktaya taşırız” dedi.

Konuşmaların ardından mimarlık ödülleri sahiplerine verildi. Dünyanın dört bir köşesinden mimarların eserleriyle yarıştığı Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödüllerinin verilmesinin ardından tecrübeler düzenlenen söyleşiyle paylaşıldı. Ödüllerin dağıtılmasının ardından, yarışmaya katılan eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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