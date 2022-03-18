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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkondan havaya ateş etti, gözaltına alındı

DHA

Balkondan havaya ateş etti, gözaltına alındı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da balkondan çevreye tabanca ile ateş eden H.H., balkondan atlayarak kaçtı ancak kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. 
Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Bir yakınıyla arasında alacak anlaşmazlığı bulunan  H.H., telefondaki tartışmanın ardından birinci kattaki evinin balkonuna elinde tabancayla çıkıp iki el ateş etti. Silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. H.H.´yi elinde silahla balkonda gören polis ekipleri destek istedi. Polis ekiplerinin geldiğini gören H.H., balkondan atlayarak caddeye doğru koşmaya başlarken, ekipler de ara sokaklara dağılarak H.H.´yi yakalamak için çalışma başlattı. H.H., 200 metre ileride bir iş yerinin önünde yakalandı. Polislere direnen H.H., güçlükle sakinleştirilirken, polis ekipleri bölgede şüphelinin attığı silahı aradı. Kelepçe takılan H.H.,  yakınlarına, `Su getirin´ diye bağırırken, ekip aracına alınıp polis merkezine götürüldü.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-03-18 22:25:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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