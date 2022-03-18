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Mahkeme Başkanı: Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın

DHA

Mahkeme Başkanı: Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) boğarak öldüren Mesut Öztürk´ün (30) yargılandığı davada muhtar akrabası Ali Öztürk, tanık olarak dinlendi. Mahkeme Başkanının Muhtar Ali Öztürk´e, "Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın" sözleri dikkati çekti.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, 20 Mayıs 2021 günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslıhan Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Evde çıkan tartışmada eşini yatak odasında boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, tutuklandı. Aslıhan Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verildi.
Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mesut Öztürk, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi´nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Duruşmada Mesut Öztürk´ün yakın akrabası Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı Muhtar Öztürk´e, "Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın" dedi.
Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının verilmesi için duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-03-18 22:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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