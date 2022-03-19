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Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin TL'lik, aracına 140 bin TL'lik ses sistemi döşetti Gözü gibi baktığı otomobili çalınmasın iye işyerinin önüne kamera sistemi kurdu Şehir içinde kullanamadığı sistemini ancak fuarlarda açabiliyor

İHA

Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin TL'lik, aracına 140 bin TL'lik ses sistemi döşetti Gözü gibi baktığı otomobili çalınmasın iye işyerinin önüne kamera sistemi kurdu Şehir içinde kullanamadığı sistemini ancak fuarlarda açabiliyor

Antalya’da 23 yaşındaki Furkan Öztekin, 50 bin TL’lik aracına, hayali olan 140 bin TL’lik ses sistemi döşetti. Araçtan pahalı olan ses sistemi ise otomobil yürüyen diskoyu andırıyor.
Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana modifiye araç ve ses sistemi üzerine hayal kurardı. Emlak işi ile uğraşan Öztekin, günlük işlerinde kullandığı araçlarına bu ses sistemlerini kuramadı. Bunun üzerine Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil aldı. Gencin aracına müzik sistemleri kurucusu, Cüneyt Durkut tarafından 5 günde 140 bin TL değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi. Otomobilin, kapıların, içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseldi. Kapıları açıldığı zaman yürüyen diskoyu andıran otomobil, görenlerinde dikkatini çekiyor.

"Hayalimi gerçekleştirdim"
Çocukluğundan beri müziğe ve ses sistemlerine motife araçlara bir ilgisi olduğunu dile getiren Furkan Öztekin, “ Bu aracımı müzik tesisatı ile doldurmak için aldım. Bunun haricinde iki aracım daha var. Aracımı hafta sonu ve özel günlerde ve fuarlarda ses sistemini açıyorum. Hayalimi de gerçekleştirmiş oldum” dedi.

"Fiyatı yok"
Aracının ses sistemi olmadan piyasa değerinin 5060 bin TL arasında olduğunu ifade eden Öztekin, “Ama içindeki ses sistemine çok masraf ettim. 140 bin TL değerinde aracın üzerinde ses sistemi var. Satmayı düşünmüyorum, bu benim hobi arabam. İçeride durmak değil, dışarıda bile ses sizi çok fazla etkileyebiliyor. Ama ben kimseyi rahatsız etmeden bize tahsis edilen fuar alanlarında, sakin e sessiz yerlerde dinliyoruz” diye konuştu.

"Çalınır diye tedirgin"
Bu şekilde ses sistemlerinin şehir içinde açılmasının rahatsız edici olabileceğinin altını çizen Öztekin, “ Kimseyi rahatsız etmeye, huzur bozmaya gerek yok. Bizde genelde uygun alanlarda açıyoruz, şehir içini tercih etmiyoruz” dedi.
Üzerindeki ses sisteminin aracından daha pahalı olduğunu vurgulayan Furkan Öztekin, “ Aracın başına bir şey gelmesin diye iş yerimin önüne kamera sistemi kurdurdum. Kameralarla izliyorum ama tedirgin olmuyor değilim. Korkuyorum ses sistemi araçtan pahalı sonuçta. Bazen geceleri kamera olsa bile gidip iş yerimin önüne bakıyorum. Günlük çalıştırıyorum. Arabanın her yerinde hoparlör olduğunu görenler bol bol fotoğraf çekiyor” diye konuştu.

"Ailesi ilk başta istemedi"
Ses sistemine ailesinin ilk başlarda tepki gösterdiğini ifade eden Öztekin, “ “Ne olacak bu, neden bu kadar masraf ettin’ dediler. Sonradan onların da hoşuna gitti. Evimizin olduğu ortam uygun, kimseyi rahatsız etmeden kendimi eğleniyoruz” dedi.
Öztekin, hayalini gerçekleştirdiği için aracını satmayı düşünmediğini gözünde bir fiyatının olmadığını belirtti.

"Trafik polisi korkusu"
Trafikte sistemi genelde açmadığını ama çevirme falan olursa diye tedirgin olduğunu anlatan Öztekin, “Ekiplerimiz durdurursa genelde uyarıyorlar. Sonuçta biz şehir içinde açmıyoruz ve kimseyi rahatsız etmiyoruz. Genelde de şehir içine inmemeye çalışıyoruz. Ama arada ceza yediğimiz anlarda oluyor” dedi.

"Hayalini gerçekleştirdik"
Ses sistemini tasarlayan Cüneyt Durkut, modifiye camiasının son dönemlerde çok ileri düzeylere geldiğini insanların bir yaşam tarzı olmaya başladığını belirtti.
Furkan’ın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olduğu içi mutlu olduğunu ifade eden Durkut, ”Onun hevesi, heyecanı vardı. En sonunda sadece ses sistemi için bir araç aldı ve onun hayalini gerçekleştirdik. Aracın üzerinde şuan 130140 bin civarında bir ses sistemi var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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