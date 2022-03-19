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Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra 10 gündür uyanmıyor, babanın gözyaşı dinmiyor Bacağının kesildiği ameliyatta uyutulan ve yaklaşık 10 gündür uyanmayan Mahra, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor Baba Murat ve anne Derya Pınar, kızlarının uyanıp bir tepki vermesini dört gözle bekliyor Baba Murat Pınar: “Benim parmağımı tutmayı çok severdi, uyanıp parmağımı tutmasını bekliyorum”

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp,14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, geçirdiği bacak ameliyatı sonrası bir daha uyanmadı. Yaklaşık 10 gündür uyanmayan küçük kızın babası Murat Pınar, "Uyanmasını bekliyoruz. Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra 10 gündür uyanmıyor, babanın gözyaşı dinmiyor Bacağının kesildiği ameliyatta uyutulan ve yaklaşık 10 gündür uyanmayan Mahra, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor Baba Murat ve anne Derya Pınar, kızlarının uyanıp bir tepki vermesini dört gözle bekliyor Baba Murat Pınar: “Benim parmağımı tutmayı çok severdi, uyanıp parmağımı tutmasını bekliyorum”

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp,14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, geçirdiği bacak ameliyatı sonrası bir daha uyanmadı. Yaklaşık 10 gündür uyanmayan küçük kızın babası Murat Pınar, “Uyanmasını bekliyoruz. Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum” diyerek gözyaşı döktü.
Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

10 dakika kalbi durdu
Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra’nın, geçtiğimiz gün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. Üç günde 3 ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi devam eden Mahra’nın, son olarak kalbinin durduğu ve 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi.

Bacak ameliyatı sonrası uyanmadı
14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren Mahra, bacağı kesilirken girdiği ameliyatta uyutuldu ancak bir daha uyanmadı. Yaklaşık 10 gündür herhangi bir ilaç vermeden uyuyan Mahra, son olarak beyin ölümü gerçekleştiğine dair şüpheler üzerine tomografisi çekildi ve beyninde kan dolaşımının sürdüğü ve beyin ölümünün olmadığı anlaşıldı.

“Kan dolaşımı olması umut verici”
Mahra’nın bir an olsun başından ayrılmayan anne Derya ile baba Murat Pınar çifti ise, kızlarının uyanmasını dört gözle bekliyor.
Kızının son durumunu hakkında açıklamalarda bulunan Murat Pınar, “Yoğun bakım doktorları, beyin ölümünden şüphelendiğini ve tomografiye götürmeleri gerektiğini söyledi. Öğlen tomografi sonucu çıktı, hala beyninde kan dolaşımının olduğunu beyin ölümünün olmadığını söylediler. Kan dolaşımı olması umut verici. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde detaylı beyin MR çekilecek. Bunun sonucunda da beynin hasar haritası çıkartılacak” dedi.

"Kalp çok az bir destekle bir nebze kendi kendine çalışıyor artık"
Kızının hastaneye ilk geldiğinde bilincinin açık olduğunu ifade eden Pınar, “Bacak ameliyatına girdiğinde acıları çekmesin diye uyutuldu. Ondan sonra bir daha uyanmadı. Şuanda uyusun diye bir ilaç vermiyorlar. Beynine atan pıhtının etkisinden dolayı tamamen kendi uyuyor. Kalp çok az bir destekle bir nebze kendi kendine çalışıyor artık. Daha önce ilaçlarla çalışıyordu” diye konuştu.

“Parmağımı tutmayı çok severdi”
Mahra’nın gözünü açmasını umutla beklediklerini de sözlerine ekleyen Pınar, kızının rüyasına girdiğini ve kendisini öptüğünü söyledi. Pınar, “Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum. Dün rüyamda gördüm. Motosikletle gezdirirdim hep. Rüyamda ‘baba beni götürür müsün’ dedi. ‘Tabii götürürüm’ deyince öptü beni. Öpünce uyandım. Bir uyandım kimse yok” diyerek gözyaşı döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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