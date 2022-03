Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitiminde propolisin önemi anlatıldı

Çocukların ve ailelerinin beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve beslenme bilincinin kazanılması amacıyla BEE’O Propolis, Güvenilir Ürün Platformu ve Fatih Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte aileler “Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi” projesinde buluştu.

BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı burada yaptığı konuşmada dğada bilinen en güçlü antioksidan olan propolisin tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu, hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından oldukça önemli bir gıda olduğunu söyledi. Samancı, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, propolisin çocuklarda rastlanan bronşit, bronşiyolit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki semptomları azalttığı gösterilmiştir. Önemli olan, “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile yerli üretim yapan, uzman gıda mühendisleri tarafından laboratuvar koşullarında özütlenen, tamamen doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmektir. Araştırmacılar; En az %10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir damladan çocuklara günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla tüketmesini tavsiye etmektedir” dedi.

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ise bağışıklık sistemini güçlü tutmanın, hayatın her döneminde çok kıymetli olduğunun altını çizerek, "Sağlıklı beslenme de güçlü bir bağışıklığın temelidir. Pediatriden geriatriye yani hayatın her döneminde yeterli ve dengeli bir beslenme planı uygulanmalıdır. Sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, bitkisel proteinler ve arı ürünlerinden oluşan beslenme listelerini uygulamak ve tüm bunların yanında fiziksel aktiviteyi de ihmal etmemek sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Tüm vitamin ve mineralleri içeriğinde bulunduran, literatürde tek tam gıda olarak geçen poleni çocuklar günde 1 tatlı kaşığı, emziren ve gebe anneler ise günde 2 tatlı kaşığı tüketmelidir. Çünkü vitamin ve mineral eksiklikleri birçok hastalığı beraberinde getirir. Antioksidan açısından zengin olan Anadolu Propolisi ise beslenme planının baş tacıdır. Çocukluk çağından itibaren hem propolis hem polen hem de diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme ve gelişme için mutlaka beslenme planında yer almalıdır” dedi.

Eğitimde son olarak konuşan Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan ise hayatın her alanında sağlığımıza dikkat etmek ve bağışıklık sistemini güçlü tutmanın nemli olduğuna dikkat çekti. Turan, "Fatihli kadınlarımızın ve çocuklarımızın sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi bilgi birikimimizi güçlendirecek eğitim toplantıları yapmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Eğitimin sonunda; BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ile Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan Fatih tarafından tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.