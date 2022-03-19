Antalya’da seyir halindeki otomobil yandı

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Antalya’nın Aksu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Alanya karayolu üzerinde meydana geldi. Gökçen Kaya yönetimindeki 07 AVL 133 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü Kaya, araçtan inerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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