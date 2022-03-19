Evi küle dönen kuaför genç kadına arkadaş tesellisi Yangından kurtulan kadını iş arkadaşları sarılarak teselli etti

Antalya’da 2 katlı bir apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Yangından kendisini dışarı atarak kurtulan kuaför genç kadını ise iş arkadaşları sık sık sarılarak teselli etti.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1987 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede yalnız yaşayan Dilber Duymaz, lavaboya gittiği sırada bir anda elektrik sobası devrildi. Duymaz, odadan dumanların çıktığını görünce kendisini dışarı atarak komşularından yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Haberi alan genç kadının iş arkadaşları da adrese geldi. Vatandaşlar tarafından verilen battaniye sarılan ve gözyaşlarını tutamayan kadını arkadaşları sık sık sarılarak teselli etti. Evde bulunan 15 bin 890 TL para ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak kadına teslim edildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangın ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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