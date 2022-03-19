Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından, " Gerek Rusya Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya’yla birlikte hareket etme noktasında mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde, bizim bölgemizdeki, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Yoshimasa’yı ülkemizde kendi şehri Antalya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Japonya Dışişleri Bakanı, değerli mevkidaşım, Hayashi’yi ülkemizde, özellikle de memleketim Antalya’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayashi’yle göreve geldikten sonra 6 Ocak’ta video konferans yoluyla verimli bir görüşme gerçekleştirmiştik. Kendisi Tarım Bakanı olduğu dönemde, G20 Dönem Başkanlığımız sırasında 2015 yılında İstanbul’a gelmişti. Bugünkü ziyaret, son bir yılda Japonya’dan ülkemize Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ikinci ziyaret” diye konuştu.



"Diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü"

Türkiye ve Japonya arasında 2013 yılında stratejik ortaklık tesis ettiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, “ Stratejik ortaklığımız gücünü tarihten alıyor ve özel dostluk bağlarımıza dayanıyor. 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100. yıldönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle yapılacak ortak faaliyetlerin planlanmasına şimdiden başlamayı kararlaştırdık. Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Stratejik ortaklığımızı her alanda ilerletme yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Özellikle salgın döneminde gerçekleştiremediğimiz karşılıklı değişik düzeylerdeki ziyaretleri önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istiyoruz”ifadelerini kullandı.



"Ekonomik ortaklık anlaşması"

İki ülke arasındaki ikili ticaretin arttığını ama dengeli bir yapıya kavuşturulması için atılacak adımları da konuştuklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Özellikle ekonomik ortaklık anlaşmasının biran önce imzalanmasının ticaretimizi arttırma çabalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sosyal güvenlik anlaşmasını da biran önce imzalamak istiyoruz. Aynı şekilde tarım alanında işbirliği, enerji forumunun düzenlenmesi gibi ekonomik ilişkilerimizi güçlendirebilecek alanlara odaklanmak istiyoruz. Yatırımların teşvik edilmesini ele aldık. Terörle mücadelede işbirliğimizi de ele aldık” diye konuştu.



"Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"

TürkJapon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin en kısa zamanda eğitime başlamasını arzu ettiklerini ve bu yönde birlikte çalıştıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “ Türkiye ve Japonya doğal afetleri sıklıkla tecrübe eden iki ülke. 3 gün önce Japonya’da bir deprem meydana geldi. Üzüntülerimizi ve dayanışmamızı buradan bir kez daha iletiyorum. Afet risklerinin azaltılması ve afetle mücadelede mevcut işbirliğimizi daha da geliştirmek için çalışacağız. Uzay ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklaşa neler yapabileceğimizi bugün ele aldık. Daha önceki görüşmemizde denizcilik alanında istişare mekanizmasının kurulmasını konuşmuştuk, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamdaki ilk toplantıyı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz” dedi.



"Osaka Expo'da Türkiye'ye yakışan bir alan tahsisi istiyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak 2025 yılında Osaka’daki EXPO Fuarı’na katılacaklarını kaydederek, ilişkilere ve Türkiye’ye yakışan bir alan tahsisi beklediklerinin altını çizdi.

“2019 yılında “Yeniden Asya” girişimini başlattıklarını ve bu girişimde Japonya’yı önemli bir ortak olarak gördüklerine değinen Çavuşoğlu,” Japonya ile çok taraflı platformlarda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki ülkenin görüşleri birbirine yakındır, birlikte hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Japonya’nın 20232024 BM Güvenlik Konseyi adaylığını desteklediğimizi bir kez daha söylüyorum”dedi.

"Uluslararası sistem reforma tabi tutulmalı"

Görüşmelerde bölgelerimizdeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Gerek Rusya Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya’yla birlikte hareket etme noktasında mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde, bizim bölgemizdeki, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Bakan Hayashi’ye özellikle Rusya’daki, Ukrayna’daki gelişmeler hakkında bilgiler verdik. Son durum hakkındaki durumu düşüncelerimizi tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak arabulucu çabalarımızı ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdik” açıklamalarında bulundu.

Bakan Yoshimasa, Bakan Çavuşoğlu ile 6 Ocak’taki telefon görüşmesinin ardından Çavuşoğlu’nun memleketi Antalya’da yüz yüze görüşmekten mutluluk duyduğu, her iki ülkenin de deprem ülke tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, taziye mesajları için teşekkür etti.



"Türkiye'nin RusyaUkrayna savaşındaki arabuluculuğunu takdir ediyoruz"

Japonya’nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye’nin, Ukrayna’daki mevcut durumla ilgili aktif olarak arabuluculuk rolü oynadığına dikkat çeken Hayashi Yoshimasa, “Ukrayna’daki durumla ilgili olarak Rusya’nın da işgali de dahil olmak üzere bir dizi eylemin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve şiddet kullanımını yasaklayan uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlaldir. Bu konuda Bakan Çavuşoğlu'yla hem fikir olduğumuzu belirtmek isterim. Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya'yla yakın ilişkileri ve diplomatik çabalarıyla ilgili detaylı bir bilgi paylaştık. Bu konuda Japonya olarak Türkiye'nin çabalarını takdir eder ve saygılarımı gösteririm. Uluslararası düzenin temellerini korumak için bundan sonra da yakın işbirliğimizi sürdüreceğimizi ve uluslararası platformlarda da işbirliğimize devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Ayrıca uluslararası toplumun Rusya’ya karşı işbirliği yapmasının önemini teyit ettik" ifadelerini kullandı.



"Serbest ticaret ve sosyal güvenlik anlaşmalarının sonuçlandırılmasını hızlandıracağız"

Nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleme girişimi konusunda da Türkiye ile yakın çalışacaklarını ve bu noktada mutabık kaldıklarına değinen Hayashi Yoshimasa, " Tarihsel dost ülke olan Türkiye'yle 2024 yılının diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıldönümü olması nedeniyle çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştireceğiz. Örneğin Türkiye’nin Asya’ya yönelik politikası Yeniden Asya hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca ikili ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için Japonya Türkiye'ye serbest ticaret ve sosyal güvenlik anlaşmalarının erken sonuçlandırılmasına yönelik görüşmelerin hızlandırılması konularında mutabık kaldık. İki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olan TürkiyeJaponya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörünün atanması ve önümüzdeki yıl açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun dışında uzay, iklim değişikliği ve afet önleme gibi yeni alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde hemfikiriz. Çin ve Kuzey Kore dahil olmak üzere bölgesel konularda değerlendirmelerde bulunduk"açıklamalarında bulundu.

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