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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de E-SPORFEST başladı

İHA

Kepez’de E-SPORFEST başladı

Antalya’nın ilk ESpor Festivali, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Antalya ESPOR FEST’te, ziyaretçilere Playstation, VR, Mobile Game, Oyun Bilgisayarı, simülasyon alanları gibi çeşitli oyun deneyimleri ücretsiz sağlandı.
Kepez Belediyesi’nin himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ÜniAk Antalya işbirliğiyle Antalya ESPORFEST düzenlendi. Antalya’nın ilk ESpor Festivali, 1920 Mart 2022 tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını oyun severlere açtı. Antalya ESPORFEST’te, Playstation, VR, Mobile Game, Oyun Bilgisayarı, simülasyon alanları gibi çeşitli deneyim alanları yer alıyor. Ücretsiz gerçekleştirilen festivale gençler büyük ilgi gösterdi. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, gençlerin festival heyecanına ortak oldu. Tütüncü, Antalya ESPORFEST’te yoğun ilgi gösteren gençlere teşekkür etti.

Antalya'da ilk
Yine bir ilke imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Antalya ESpor Festivali Antalya için bir ilk. ESpor bu kadar kapsamlı olarak şehrimizin tanıştığı ilk organizasyon. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu heyecan hepimiz için bir ufuk açacak. Gençler buradalar, ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla gençlerimizi bir araya getirerek evrensel kavramlara vurgu yaptığımız aynı zamanda da gençlerle bir araya geldiğimiz bir mutluluğu yaşıyoruz. Hem bilim ve teknoloji bakımından, hem de bizim gençlerle kalplerimizi birleştirmemiz anlamında çok önemli. Sevgi üreten bir festival.. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu heyecan artarak devam edecek. Şehrimize ve üniversitemize, üniversite öğrencilerine ve gençlerimize yepyeni bir ufuk açacak. ESPOR’a çok ciddi bir ilgi olduğunu biliyoruz. ESPOR’a ilgi duyan gençlerin bilişime bilgiye teknolojiye de ilgi duydukları bir gerçek. 31 Mart2 Nisan tarihlerinde Antalya Bilimfest son derece büyük bir heyecanla kapılarını açacak. Ülkemizin teknolojik anlamda nereden nereye geldiğini gözlemlemek isteyen herkesin iftihar edeceği güzel bir festival olacak. Bu fuar teknoloji konusunda bambaşka ufuklar çizecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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