19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Antalya’da 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün yapılan çalışmada; “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yaralama ve Tehdit” suçların 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.A. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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