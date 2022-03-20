Kamyona çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı Sürücü hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, ManavgatAntalya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Nurettin K.’nin kullandığı 07 LSS 31 plakalı otomobil, Gültepe kavşağında trafik lambalarını geçtikten sonra aynı istikamette önünde gitmekte olan Selim A.’nın kullandığı 01 AEF 243 plakalı ağaç yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan otomobil sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Nurettin K., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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