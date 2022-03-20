Marmara depreminde 3 gün göçük altında kalan gençten 11 yıldır haber yok Kardeşinden 11 yıldır haber alamayan Ruslan Mevlüt, gelecek müjdeli bir haberi bekliyor

Marmara’da 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde 3 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtulan ve sağlığına kavuşan gençten ailesi 11 yıldır haber alamıyor. Kardeşini yanağında bulunan sol benden ve ayağındaki platin izinden yola çıkarak aramaya devam eden ağabeyi ise bulunmasını dört gözle bekliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Mevlüt, SaimeSalih Konca Lisesi öğrencisi olduğu dönemde 18 yaşında iken 18 Ocak 2011'de evine gelen arkadaşını uğurlamak için dışarı çıktı. Aile çocuklarından bir daha haber alamadı. Gencin ağabeyi Ruslan Mevlüt polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 11 yıla rağmen gence dair şu ana kadar bir ize ulaşılamadı. Ruslan Mevlüt, kardeşinin sol yanağında ben ve sol ayağında platin bulunduğunu söyledi. Gencin Marmara’da 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde 3 gün göçük altında kaldıktan sonra kurtulduğu da belirtildi.



“Kardeşimle en son evden çıkan arkadaşıdır”

Süreç içerisinde yaşananları anlatan ağabey Ruslan Mevlüt, “18 Ocak 2011 günü saat 16.30’da ben işte iken dışarı çıkıyor. Bir daha haber alamadık. Biz daha sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Kiminle çıktığını sordular. Biz de arkadaşını söyledik. Arkadaşının da ifadesi alınıyor ama bir şeye ulaşılamadı. Kardeşimle en son evden çıkan arkadaşıdır. Emniyet bize sürekli aranmaya devam ettiğini söylüyorlar. Ne ölüsü var ne dirisi var” dedi.



3 gün göçük altında kaldı

Kardeşinin sol yanağında ben olduğunu belirten Mevlüt, “Sol bacağında da platin ve 16 tane dikiş izi var. Kardeşim 18 yaşında kayboldu, şu anda 29 yaşında. 1999 depreminde biz Çınarcık’ta bulunuyorduk. 3 gün göçük altında kaldık. İzler ve kırık bacak bundan dolayı oldu. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Gören duyan olursa lütfen haber versin. Benimkisi bir umut, bulunursa çok sevinirim” diye konuştu.

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