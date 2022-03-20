Kepez’de E-SPORFEST heyecanı

Kepez Belediyesi’nin himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ÜniAk Antalya işbirliğiyle düzenlenen Antalya ESPORFEST heyecanı devam ediyor.

Antalya’nın ilk ESpor Festivali, gençlerin ilgi odağı oldu. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 19 Mart Cumartesi günü kapılarını açan ESpor Festivali, heyecanla sürüyor. Kepez Belediyesi’nin himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ÜniAk Antalya işbirliğiyle düzenlenen Antalya ESPORFEST’te, ziyaretçilere Playstation, VR, Mobile Game, Oyun Bilgisayarı, simülasyon alanları gibi çeşitli oyun deneyimleri ücretsiz sunuluyor. Antalya ESPORFEST, özellikle üniversiteli ve liseli gençlerin yoğun ilgisini gördü. Gençler, bireysel ya da takım olarak düzenlenen oyun turnuvalarına ücretsiz olarak katılma imkanı buldu. Antalya’nın ilk ESpor Festivali, 1920 Mart tarihlerinde gençleri çok sevdikleri birçok oyunla buluşturdu. Kepez Belediyesi, sosyal yaşamlarını daha etkin bir şekilde sürdürebilmeleri için önümüzdeki haftalarda da OffRoad, Bisiklet Turnuvası ve Antalya BİLİMFEST etkinlikleriyle de gençleri buluşturacak.

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