Antalya Bilim Merkezi, BİLİMFEST ile açılıyor

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, BİLİMFEST ile kapılarını açıyor. Antalya Bilim Merkezi ve BİLİMFEST açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla 31 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK, işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi’nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla 31 Mart Perşembe günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Biyoloji ve Kimya Atölyeleri ile bilimsel çalışmalara destek sağlayacak Antalya Bilim Merkezi’nde öğrencilerin yararlanabileceği donanımlı laboratuarlar, sanal gerçeklik uygulamaları, bilimsel ve teknoloji buluşlarının yapılabileceği eğitim ortamları, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, tüm yaş grubuna hitap eden sergi salonları, bilim ve sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A atölyeleri bulunuyor. Akdeniz’in tarih, biyoloji, tarım ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları, eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda yer alıyor.



BİLİMFEST 31 Mart2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek

Antalya Bilim Merkezi, 31 Mart tarihinde BİLİMFEST ile kapılarını her yaştan bilim ve teknoloji meraklısına da aralayacak. BİLİMFEST, 31 Mart ve 2 Nisan 2022 tarihlerinde Antalyalıları savunma sanayi, bilim ve teknoloji alanıyla buluşturacak. Festivalde, söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve 100’ün üzerinde atölye çalışması gerçekleştirilecek. BİLİMFEST, Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübitak Sage, Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar katılacak. BİLİMFEST’te bilim, teknoloji ve sanayi alanında konferanslar da düzenlenecek. Bilim Festivali, Sahne Showları ile daha da renklenecek. Dj, Bilim Show, Jöngler show, yarışma, sihirbaz gösterileri, sosis balon show, Alice Harikalar Diyarında dans tiyatrosu, beble show, pandomim show, Bremen Mızakıcıları Maskot Tiyatrosu, Mini Disco, Minyon Show, Süper Bilim Show, çocuk konserleri yer alacak.

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