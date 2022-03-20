Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: “Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” “Bir şüpheli gözaltına alındı, cesedi üzerinde otopsi yapıldı, ölüm nedeni otopsi raporu çıktıktan sonra belirlenecek”

Antalya’da otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir olayıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı bir açıklamada bulunuldu. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Ölüm nedeni otopsi raporu çıktıktan sonra belirlenecek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” denildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir’in (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili T. B. isimli şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.’nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsisi yapılan genç kızın cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: “Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir”

Nuray Demir’in ölümüyle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bir şüpheli gözaltına alındı, cesedi üzerinde otopsi yapıldı, ölüm nedeni otopsi raporu çıktıktan sonra belirlenecek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” denildi.

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